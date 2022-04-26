Abdullah Avcı, kariyerinin en çok puanına ulaştı - Son Dakika

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında en iyi dönemini yaşarken, en çok puan toplayarak kariyer rekorunu kırdı. 2016-17 sezonunda 34 maçta 73 puan toplayan Avcı, bordo-maviilerin başında ise sezon tamamlanmadan 34 maçta 76 puan toplayarak kariyerinin en çok puanını topladığı dönemi yaşadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, 532 günlük Trabzonspor kariyerinde Süper Kupa'nın ardından şampiyonluk kupası için gün sayıyor. 10 Kasım 2020'de Karadeniz ekibinin başına geçen tecrübeli teknik adam, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon Trabzonspor'un başında yaşamak için gün sayan Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin ise en yüksek puanını topladı.

EN ÇOK PUANI TOPLAYACAK

Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini de Trabzonspor'un başında yaşıyor. 58 yaşındaki teknik direktör, 34. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaşırken, 2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti. Avcı, bordo-mavili takımın başında ise 34 maçta sezon tamamlanmadan 76 puana ulaşarak bu alanda kendi rekorunu kırdı.

(Gökmen Şahin - İHA)