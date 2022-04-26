Abdullah Avcı, kariyerinin en çok puanına ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Abdullah Avcı, kariyerinin en çok puanına ulaştı

26.04.2022 12:03
Abdullah Avcı, kariyerinin en çok puanına ulaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında en iyi dönemini yaşarken, en çok puan toplayarak kariyer rekorunu kırdı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında en iyi dönemini yaşarken, en çok puan toplayarak kariyer rekorunu kırdı. 2016-17 sezonunda 34 maçta 73 puan toplayan Avcı, bordo-maviilerin başında ise sezon tamamlanmadan 34 maçta 76 puan toplayarak kariyerinin en çok puanını topladığı dönemi yaşadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, 532 günlük Trabzonspor kariyerinde Süper Kupa'nın ardından şampiyonluk kupası için gün sayıyor. 10 Kasım 2020'de Karadeniz ekibinin başına geçen tecrübeli teknik adam, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon Trabzonspor'un başında yaşamak için gün sayan Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin ise en yüksek puanını topladı.

EN ÇOK PUANI TOPLAYACAK

Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini de Trabzonspor'un başında yaşıyor. 58 yaşındaki teknik direktör, 34. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaşırken, 2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti. Avcı, bordo-mavili takımın başında ise 34 maçta sezon tamamlanmadan 76 puana ulaşarak bu alanda kendi rekorunu kırdı.

(Gökmen Şahin - İHA)

Abdullah Avcı, kariyerinin en çok puanına ulaştı
Abdullah Avcı, kariyerinin en çok puanına ulaştı

YORUMLAR
500
Abdullah Avcı: 'Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın' Abdullah Avcı: 'Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın' Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Avcı, kariyerinin en çok puanına ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Hayatını kaybeden genç adam mahalleyi ayağa kaldırdı! Üst geçit yapılması için eylem yaptılar
12:49 Çin'den büyük atılım! Yılın ilk çeyreğinde altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara çıktı
12:48 ABD polisinden filmleri aratmayan operasyon! Yangında mahsur kalan bebek işte böyle kurtarıldı
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
11:12 Mansur Yavaş, çocuk başkan Esila'nın isteğini kırmayıp hayata geçirdi: Belediye personeli şiir okuyarak güne başlıyor
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 13:05:47. #1.13#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı, kariyerinin en çok puanına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement