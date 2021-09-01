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Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi ikinci başlangıcına imza attı - Son Dakika

Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi ikinci başlangıcına imza attı

01.09.2021 09:50
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi ikinci başlangıcına imza attı, System.String[]

Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanarak son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı da 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında elde ettiği başarıyı bu kez bordo-mavili takımın başında yakaladı.

Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanarak son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı da 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında elde ettiği başarıyı bu kez bordo-mavili takımın başında yakaladı. Avcı, Galatasaray maçından galip ayrılması halinde ise yeni bir rekora imza atmak için 5. haftayı bekleyecek.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor'u mağlup ederek 3'te 3 yapan bordo-mavililer son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı ise 10 sezon çalıştırdığı Başakşehir'in başında 2016-2017 sezonunda aynı başarıyı yakalamıştı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig'in 4. haftasında bordo-mavililerin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçtan galip ayrılması halinde ise Karadeniz ekibinin başında yeni bir rekora imza atmak için 5. haftayı bekleyecek. Avcı, Başakşehir'i çalıştırdığı 2016-2017 sezonunda 4 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

SÜPER LİG DEVAM EDERKEN BAŞINA GEÇTİĞİ TEK TAKIM TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, kulüp düzeyinde Süper Lig devam ederken görev kabul ettiği tek takım bordo-mavili ekip oldu. 10 Kasım 2020'de takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcı 294 gündür Karadeniz ekibinin başarısı için mücadele ediyor. Avcı, Başakşehir'i çalıştırdığı 2016-2017 sezonunda 4 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, sezon başlangıçlarında elde ettiği puan ve sıralamalar ise şöyle:

SEZON HAFTA PUAN SIRA

2007-2008 3 6 6 (Başakşehir)

2008-2009 3 1 18 (Başakşehir)

2009-2010 3 5 6 (Başakşehir)

2010-2011 3 6 6 (Başakşehir)

2011-2012 3 7 3 (Başakşehir)

2014-2015 3 3 11 (Başakşehir)

2015-2016 3 3 12 (Başakşehir)

2016-2017 3 9 1 (Başakşehir)

2017-2018 3 6 4 (Başakşehir)

2018-2019 3 6 4 (Başakşehir)

2019-2020 3 6 5 (Beşiktaş)

2021-2022 3 9 1 (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin/İHA)

Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi ikinci başlangıcına imza attı

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi ikinci başlangıcına imza attı - Son Dakika


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