Abdullah Avcı: Konyaspor ile maç oynamak zor

Tecrübeli teknik adam şu açıklamaları yaptı:



Bundan evvel çalıştığım takımda da ligin en az gol yiyen takımıydık. Maç kazandıkça özgüven ve takım enerjisi yukarı çıkıyor. Konyaspor zor bir rakip. Konyaspor ile maç oynamak zor. Ligde birçok takımla karşılaşıyoruz ama taktiksel anlamda en fazla planı olan takımlardan biri. 6 maçlık süreçte tek gol yedik. Milli aradan döndükten sonra oyunlara dönmek kolay olmayabiliyor ama güzel galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Ljajic, 2. yarıda çok önemli işler yaptı. Onu hep gol ve asistle değerlendiriyoruz ama onun katkısı bundan daha farklı. Soyunma odasındaki enerji çok iyi, umarım böyle devam eder.



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