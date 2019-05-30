Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı kulüp binasından ayrıldı
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Abdullah Avcı kulüp binasından ayrıldı

2 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı, özel bir araçla kulüp binasından çıkış yaptı.

Abdullah Avcı kulüp binasından ayrıldı, System.String[]
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı, özel bir araçla kulüp binasından çıkış yaptı.
Başkan Göksel Gümüşdağ ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştiren Avcı, kulüp personeliyle vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
Abdullah Avcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının açıklama yapmadı.
Turuncu-lacivertli kulüp, 55 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını internet sitesinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:32 Kaynak: AA
Futbol, Başakşehir, İstanbul, Abdullah Avcı, Spor
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