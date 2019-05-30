Abdullah Avcı kulüp binasından ayrıldı
2 saat önce
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı, özel bir araçla kulüp binasından çıkış yaptı.
İstanbul Başakşehir Futbol
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:32 Kaynak: AA
Kulübünün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı
, özel bir araçla kulüp binasından çıkış yaptı.
Başkan Göksel Gümüşdağ
ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştiren Avcı, kulüp personeliyle vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
Abdullah Avcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının açıklama yapmadı.
Turuncu-lacivertli kulüp, 55 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını internet sitesinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.
Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı
İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam
Ricardo Quaresma, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov ile görüşecek!
Elif Elmas'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Transfer kısa süre içinde açıklanacak