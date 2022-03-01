Abdullah Avcı: "Kupaların hepsine talibiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Abdullah Avcı: "Kupaların hepsine talibiz"

01.03.2022 23:40

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon bütün kupalara talip olduklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon bütün kupalara talip olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ilk yarısında iyi şeyler çıkardıklarını belirterek, "Gol bulduk, direkten dönen toplar var. Oyunu daha fazla elimize alabilirdik. ikinci yarı baskıya devam ettirmek istedik ama yapamadığımız baskının kırıldığı anda merkezi kapatarak rakibi kenara yönlendirdik. 1-0 giderken oyunu koparabilirdik" şeklinde konuştu.

"BİZ BU SENE KUPALARIN HEPSİNE TALİBİZ"

Kupanın önemli bir hedef olduğunu kaydeden Avcı, "İki kupa da çok önemli. Trabzonspor, bu kupayı çok kazandı. 2 sene önce de kazanmıştı. Biz bu sene hepsine talibiz. Taraftarımız bize destek oldu. Onlara bu galibiyeti armağan ediyoruz. Antalyaspor da iyi takım, onlara başarılar diliyoruz" diye konuştu. Karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun durumuna ilişkin konuşan Avcı, "Hastaneye gitti, MR çekilecek. Mevkisel olarak sıkıntıda olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama sporcu sağlığına üzüldük. Umarım ciddi değildir. Güçlü, bizim için değerli bir oyuncu" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE İLE TRABZONSPOR İLK KEZ KARŞILAŞMIYOR"

Avcı, ligde Fenerbahçe ile hafta sonunda karşılaşacakları maçla ilgili olarak ise şu ifadelere yer verdi:

"Harika bir sezon geçiriyoruz, her şey çok güzel. Trabzon kenti bunun keyfini çıkarsın. Fenerbahçe ile Trabzonspor tarihinde ilk kez karşılaşmıyor. Bir lig müsabakasına keyif yaparak eğlenerek zihinsel fiziksel hazırlanacağız. Yarın sabah antrenman yapıp dinlenip cuma günü tekrarlara bakıp kadro değerlendirmesi yaparak hazırlanacağız. Bu sene her şeyi kazanmak istiyoruz. Ligde de önemli fırsatlar var."

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Abdullah Avcı: Kupaların hepsine talibiz
Abdullah Avcı: Kupaların hepsine talibiz
Abdullah Avcı: Kupaların hepsine talibiz

YORUMLAR
500
Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Türkiye Kupası, Abdullah Avcı, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Avcı: 'Kupaların hepsine talibiz' - Son Dakika


Son Dakika
23:52 Zelenski'yi öldürme planı bozuldu! Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi "V taburu"nun yok edildiğini duyurdu
23:47 İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı
23:37 Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı
23:26 Aziz Yıldırım'ın kardeşi, Löw'ün gelmeyeceğini ima etti! Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığına uğradı
23:19 Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı! Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı
23:14 Putin'den yeni hamle geldi! Yaptırımlara karşı kararnameyi imzaladı
22:32 Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
22:29 Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti
22:06 Bayraktar SİHA'larına özel beste! Ukrayna Savunma Bakanlığı övgüyle bahsetti
22:04 Ukrayna Ligi Romanya'da bitirilecek! Savaşın ardından ülkeden kaçan Mircea Lucescu girişimlerini sürdürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 00:16:42. #1.13#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı: "Kupaların hepsine talibiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement