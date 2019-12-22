Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı;

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini detaylı biçimde anlatıp, nasıl oynamaları gerektiğini ifade etti.



Hasan Ali ve Rodrigues'in yokluğunda Fenerbahçe'nin sol tarafta ciddi sıkıntıları olduğunu söyleyen Avcı, bu oyuncuların karşısında görev yapacak Diaby ve Gökhan'dan cesur oynamalarını istedi. Avcı zaman zaman oyun kurucu rolünü üstlenen Muriç'e yakın oynamaları gerektiğini belirtti.



ÇEBİ'DEN ZİYARET



Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dünkü idman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya geldi. Yönetici Emre Kocadağ'ın da bulunduğu ziyarette Çebi, oyunculara başarı diledi.



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