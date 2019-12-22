Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı; "Cesur olun" - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı; 'Cesur olun' - Son Dakika Spor

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı; "Cesur olun"

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini detaylı biçimde anlatıp, nasıl oynamaları gerektiğini ifade etti.

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı;

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini detaylı biçimde anlatıp, nasıl oynamaları gerektiğini ifade etti.


Hasan Ali ve Rodrigues'in yokluğunda Fenerbahçe'nin sol tarafta ciddi sıkıntıları olduğunu söyleyen Avcı, bu oyuncuların karşısında görev yapacak Diaby ve Gökhan'dan cesur oynamalarını istedi. Avcı zaman zaman oyun kurucu rolünü üstlenen Muriç'e yakın oynamaları gerektiğini belirtti.


ÇEBİ'DEN ZİYARET


Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dünkü idman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya geldi. Yönetici Emre Kocadağ'ın da bulunduğu ziyarette Çebi, oyunculara başarı diledi.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Abdullah Avcı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Obradovic'e büyük destek! Ali Koç heyecanlandırdı
Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim için istifa sözleri

Son Dakika Haberleri
15:00 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
14:57 Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek - Son Dakika Spor
14:56 Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI... - Son Dakika Spor
14:46 İsmail Köybaşı o anısını anlattı: Arkamda Arda Turan... - Son Dakika Spor
14:46 Trabzonspor'da Hosseini şoku! - Son Dakika Spor
14:21 Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 15:05:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı; "Cesur olun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]