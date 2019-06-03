Abdullah Avcı'nın Hikayesi
53 dakika önce
Beşiktaş'a başakşehir'de geçen bir yılların başında transfer olan teknik direktör Abdullah Avcı'yı yakından tanıyalım.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:06
'a başakşehir'de geçen bir yılların başında transfer olan teknik direktör Abdullah Avcı
'yı yakından tanıyalım.
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