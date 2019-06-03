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Abdullah Avcı'nın Hikayesi

53 dakika önce

Beşiktaş'a başakşehir'de geçen bir yılların başında transfer olan teknik direktör Abdullah Avcı'yı yakından tanıyalım.

Beşiktaş'a başakşehir'de geçen bir yılların başında transfer olan teknik direktör Abdullah Avcı'yı yakından tanıyalım.
Abdullah Avcı'nın Hikayesi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:06 
Beşiktaş, Abdullah Avcı, Spor
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