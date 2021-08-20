Abdullah Avcı'nın ilk hedefi Sivasspor - Son Dakika

Her maç sonrası oyuncularıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ilk hedefi Süper Lig'de oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçından galibiyetle ayrılarak İtalya'ya moralli gitmek.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İtalya Seri A'nın güçlü ekiplerinden Roma karşısında sahadan 2-1 yenik ayrılmasına rağmen ortaya koyduğu oyunla beğeni kazanan bordo-mavililerde gözler Demir Grup Sivasspor ile oynayacak olan Süper Lig maçına çevrildi.

AVCI'NİN İLK HEDEFİ SİVASSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk olarak Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları Süper Lig müsabakasının analizlerini yapacak. Rakibin artılarını ve eksilerini oyuncularıyla birlikte değerlendirecek olan deneyimli teknik adam, daha sonra bu analizler üzerinden sahada pratik çalışmaları antrenmanlarla uygulamaya koyacak. Avcı, bir taraftan ise iyi oynamalarına rağmen 2-1 kaybettikleri Roma maçının izlerini takım üzerinde atmaya çalışacak.

İTALYA'YA MORALLİ GİDİLECEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Sivasspor karşısında alacakları galibiyetle İtalya'ya moralli gitmeyi hedefliyor. Lig maçı sonrası, Roma ile oynanan maçın olumlu ve olumsuz yönlerini oyuncularıyla paylayacak olan deneyimli teknik adam taktik ve teknik anlamda stratejiler belirleyerek maçı kazanacak oyunu ortaya koymayı planlıyor.

İLETİŞİM ABDULLAH AVCI'NIN EN BÜYÜK SİLAHI OLACAK

Takım içersinde iletişim Abdullah Avcı'nın yeni sezonda kullanacağı en etkin kozlardan bir tanesi. Takım kurgusu içinde gelecek sezon özgür bir ortam oluşturmayı planlayan Avcı, zorlu iki maç öncesi oyuncularla sağlıklı bir iletişim ağı kuracak. Antrenman sahasında ve saha dışında kuracağı doğru iletişimle oyuncuların iç dünyasına temas edecek olan deneyimli teknik adam, birbirini tamamlayan oyuncu grubunun zorluklarını da birlikte aşabileceğini anlatacak.

(Gökmen Şahin/İHA)