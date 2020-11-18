Abdullah Avcı'nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü - Son Dakika

Abdullah Avcı'nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü

18.11.2020 10:03
Abdullah Avcı'nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda takım bütünlüğü ve takım savunması üzerinde duruyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda takım bütünlüğü ve takım savunması üzerinde duruyor.

Özellikle son iki sezonda savunma anlamında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, göreve başladıktan sonra ilk olarak takım savunmasını ele aldı. Oyuncularına sık sık takımın bir bütün olduğunu, hataları bireysel değil takım olarak değerlendirmeleri gerektiğini ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini anlatan Avcı, çalışmaları da bu doğrultuda gerçekleştiriyor.

"TOPLARI ÖNE ŞİŞİRMEYİN"Antrenmanda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan Avcı, "Sahadaki boş alanları kapatın. Merkezi her zaman kapatın. Arkadaşlarınıza pas için alternatif oluşturacak koşular yapın. Oyun sıkıştığında oyunun yönünü değiştirin. Topları ileri şişirmeyin. En yakınınıza, en sağlam olana oynayın" ifadelerini kullanıyor."GENÇLERE ÖZEL İLGİ"Abdullah Avcı, takımdaki genç oyuncularla da yakından ilgileniyor. Takımda önemli bir potansiyel olduğunu ve kazanma alışkanlığı yakaladıktan sonra genç oyuncuları yavaş yavaş takıma monte etmeyi planlayan Avcı'nın bu noktada kapsamlı bir çalışma başlattığı kaydedildi. Çalışmalarını altyapı ile eş zamanlı gerçekleştirmeyi planlayan Avcı, zaman zaman genç isimlere de takımda görev verme düşüncesinde."HERKES HAZIR OLSUN"Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcularla yaptığı görüşmede herkesin hazır ve her an görev alabilecek düzeyde olmasını istedi. Öğrencileriyle yaptığı konuşmada ligin uzun bir maraton olduğunu ve özellikle bu sezon çok sıkışık bir fikstürde mücadele edeceklerini hatırlatan Avcı'nın, "Umarım sakatlıklar ve hastalıklar en alt seviyede geçer ancak bu sıkışık periyotta herkesten faydalanmak istiyorum. Bu nedenle herkesten hazır olmasını istiyorum" dediği öğrenildi."ENERJİMİZ BİZİ HEDEFE ULAŞTIRACAK"

Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın en büyük silahı ise yüksek enerji. Bordo mavili takımın fiziksel anlamda bulunduğu noktadan memnun olan Avcı, yüksek enerjileriyle takımdaki kötü sinerjiye son verip kazanma alışkanlığı edinen bir takım havasına bürünmeyi hedefliyor. Avcı, bu noktada futbolcularla da hem bireysel hem de takım halinde sık sık konuşmalar gerçekleştirerek iletişimi güçlü tutuyor.


Abdullah Avcı'nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü

Erzurumspor Kulübü, Teknik Direktör, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor Beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü, anne sinir krizi geçirdi Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berat Albayrak'ın istifasını birçoğumuzla aynı anda öğrenmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berat Albayrak'ın istifasını birçoğumuzla aynı anda öğrenmiş         
09:39
Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm         
09:11
Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel         
08:47
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu         
07:42
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı         
00:10
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez         
21:30
Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi         
19:39
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 10:18:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdullah Avcı'nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei