Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya Karşı Karnesi İyi

Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya Karşı Karnesi İyi

1 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Samet Aybaba'nın başında olduğu 5 farklı takıma karşı oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya Karşı Karnesi İyi, System.String[]
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Samet Aybaba'nın başında olduğu 5 farklı takıma karşı oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Avcı'nın Aybaba'ya karşı tek mağlubiyeti bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. 48 puanla zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak isterken, Bursa temsilcisi ise İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bu müsabaka öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Bursaspor'un çalıştırıcısı Samet Aybaba'ya karşı psikolojik üstünlüğü de bulunuyor.

10 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Abdullah Avcı, ligde Samet Aybaba'nın başında bulunduğu Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Bucaspor ve Gençlerbirliği'ne karşı toplamda 10 karşılaşmaya çıktı. 55 yaşındaki Avcı, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Başarılı çalıştırıcı, Samet Aybaba'ya karşı Süper Lig'deki tek yenilgisini 10 Aralık 2017'de deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybederek almıştı. Abdullah Avcı idaresindeki Medipol Başakşehir, Aybaba'nın takımlarına karşı rakip ağları 14 kez sarsarken, kalesinde ise 8 gol gördü. Abdullah Avcı'nın, Samet Aybaba'nın takımlarına karşı aldığı skorlar şöyle: Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (2018-2019) Medipol Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1 (2017-2018) Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (2017-2018) Eskişehirspor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (2015-2016) Medipol Başakşehir: 2 - Eskişehirspor: 1 (2015-2016) Medipol Başakşehir: 2 - Bucaspor: 1 (2010-2011) Bucaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (2010-2011) Medipol Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 1 (2008-2009) Gençlerbirliği: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (2008-2009) Bursaspor: 2 - Medipol Başakşehir: 2 (2007-2008)

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:51 Kaynak: İHA

Başakşehir, Abdullah Avcı, Samet Aybaba, Spor
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