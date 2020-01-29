Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi!

Siyah beyazlı ekip, sözleşmenin fesih detayları henüz paylaşmadı. Abdullah Avcı, 3 yıllık kontratı kapsamında yıllık 12 milyon avroya imza atmıştı.

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Oğuzhan Özyakup: Bu bir veda değil, sadece bir ara