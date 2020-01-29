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Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi!
6 saat önce
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini bugün resmen TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini bugün resmen TFF'ye bildirdi.
Siyah beyazlı ekip, sözleşmenin fesih detayları henüz paylaşmadı. Abdullah Avcı, 3 yıllık kontratı kapsamında yıllık 12 milyon avroya imza atmıştı.
Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin TFF'ye bildirilmesinin ardından yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın resmen açıklanması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:28
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