Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi! - Son Dakika Spor

Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi!

6 saat önce

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini bugün resmen TFF'ye bildirdi.

Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi!, System.String[]

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini bugün resmen TFF'ye bildirdi.


Siyah beyazlı ekip, sözleşmenin fesih detayları henüz paylaşmadı. Abdullah Avcı, 3 yıllık kontratı kapsamında yıllık 12 milyon avroya imza atmıştı.


Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin TFF'ye bildirilmesinin ardından yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın resmen açıklanması bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:28 
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