Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi - Son Dakika

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Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi
6 saat önce
Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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