Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı: "Oyun Başından Sonuna Kadar İstediğimiz Gibi Gitti"

Abdullah Avcı: "Oyun Başından Sonuna Kadar İstediğimiz Gibi Gitti"

41 dakika önce

Medipol Başakşakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İM Kayserispor beraberliğinin ardından, "Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti" dedi.

Abdullah Avcı:
Medipol Başakşakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İM Kayserispor beraberliğinin ardından, "Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti" dedi. Spor Toto Süper Lig"in 26. haftasında Medipol Başakşakşehir, deplasmanda İM Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Son haftalarda çıkış yapan bir takımdı. Kayserispor'a çalıştık. Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti. 56 kere rakibin ceza sahasına girdik. Yüzde 72 ile top oynadık. 15 korner attık ve 37 orta yaptık. 34 şutun 24'ü organizasyon ile yapılmış. Beni mutlu eden oyunun sonuna kadar oyun organizasyonuna sahip kalıp oyun gücü gösterisi yaptı takım. Bugünkü oyun gücü beni son derece mutlu etti. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Milli takım haftası başlıyor. Şenol hocaya başarılar diliyorum. 4 oyuncu verdik milli takıma. Bugün kaybedebilirdik" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:16 Kaynak: İHA

Kayserispor, Abdullah Avcı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akhisarspor, Ligde Kalma Şansını Mucizelere Bıraktı Yeni Malatyaspor, Evinde Ankaragücü'nü 3-1 Yendi Altay'a Yenilen Kardemir Karabükspor, 1. Lige Veda Etti Üçüncü Gol Geldi! Bursaspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 19:57:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı: "Oyun Başından Sonuna Kadar İstediğimiz Gibi Gitti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]