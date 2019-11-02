Abdullah Avcı: 'Oyuncu da memnun değil'

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:



Bugün birçok taraftan bakacağımız durum var. İlk yarıda 2-0 var, kaça goller var, oyun var. En az 3-0'la soyunma odasına girmemiz lazımdı. Böyle maçlarda oyunu cebine koyman lazım.



İkinci yarıda duran bir oyunumuz vardı. Çok gel-git'ler oldu. Sıkıntılı bir sürece girdik. Oyunu rakibe ortak ettik. Oyuncu da mutlu değil ikinci yarı için. Önümüzdeki hafta coşkulu Beşiktaş taraftarının desteğiyle Milli araya galibiyetle girmek istiyoruz. Ankaragücü maçında da 90. dakikada Diaby boş kaleye atamamıştı, bugün de Karius kurtardı. Futbolun içinde bunlar var.



Avrupa kupaları da var. Cuma günü rejenerasyonu orada, Braga'da yapacağız. Sabaha karşı gelmeyeceğiz. Haftaya da kazanıp tatile öyle çıkmak istiyoruz.