Abdullah avcı: performansım sorgulanabilir ama antrenörlüğüm sorgulanamaz

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'a isteyerek geldiğini ifade ederek, "Ben Beşiktaş takımını istedim, seçeneklerim başka da olabilirdi. Oyuncu grubuna, kendime güvenerek bunu istedim. Performansım sorgulanabilir ama 5 haftalık süreçte antrenörlüğüm sorgulanamaz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci hafta maçında sahasında İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ALANYASPOR MAÇI İLE ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ"

Pazar günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı ile üstlerindeki şanssızlığı kırıp galibiyet almak istediklerini söyleyen Abdullah Avcı, "Oyuncular oyunda her şeyi denediler. Bu rakibe karşı pozisyona girmek kolay değil. 85 dakika kazanma arzusunu zorladık. Başladığımızdan itibaren çok enteresan bir durum yaşıyoruz. Umarım hafta sonundan itibaren, sakat oyuncularımızın da dönmesiyle daha alternatifli bir kadroya sahip oluruz. Bu şanssızlıkları kırıp, sonuç almak istiyoruz. Hafta itibariyle son olacak. Artık bu skorların böyle devam edeceğini düşünmüyorum. Sadece şansızlık diyemeyiz, rakibi, takımı, her şeyi sorgulayacağız. Ama bu hafta itibari ile çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum. Kazanarak milli takım arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.

"PERFORMANSIM SORGULANABİLİR AMA ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ"

Beşiktaş'taki 5 haftaki performansının sorgulanabileceğini ancak 20 senelik antrenörlük kariyerinin sorgulanamayacağını belirten Avcı, "Tribünlerin tepkisi doğal olabilir, ama benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. Ben 20 senede bütün sınavları vererek, tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan iki takım beni istedi. Ben başka bir takımla son 3 sene şampiyonluğa oynadım. Benim antrenörlüğüm değil, performansım sorgulanabilir. Ben Beşiktaş takımını istedim, seçeneklerim başka da olabilirdi. Oyuncu grubuna, kendime güvenerek bunu istedim. Performansım sorgulanabilir ama 5 haftalık süreçte antrenörlüğüm sorgulanamaz" şeklinde konuştu.

"LJAJIC'IN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Adem Ljajic'in şu ana kadar ki performansından memnun olmadığını ve bunu kendisine de söylediğini ifade eden Abdullah Avcı, "Adem Ljajic'in kendisi ile de konuştum, performansından bende memnum değilim. CV'sine baktığımızda çok değerli bir oyuncu. Ljajic'in performansından ben de memnun değilim ama hayal ettiren, ayağına baktığın bir oyuncudan bahsediyoruz. Önemli ve yetenekli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı kart, 3'ü itirazdan. Bunun eleştirisini kendi yüzüne de yaptım" dedi.

"BURAK'I PAZAR GÜNÜ KULLANABİLMEK İÇİN KENARA ÇEKTİK"

Burak Yılmaz'ın sakatlık riski olduğu için bu maçta oynatmadığını söyleyen Avcı, "Futbol takımlarında kulübümüzün içine bunu da kurduk, yorgunluk ve sakatlık ölçümlerini kurduk. Burak 2 sakatlıktan çıktı. Burak'ı Pazar günü kullanabilmek için bugün kenara çektik. Şansızlık diyemeyiz buna hazırlık maçı oynamadan lig maçı oynayan oyuncularımız da oldu. Ben hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim, bugün dahi kazanabilseydik, zihinsel olarak daha iyi duruma gelebilirdik. Pazar günü kazanıp daha iyi şeylerin peşinden koşacağız. Beşiktaş kulübü ile 3 yıllık mukavele yaptım. Burada imza atarken hem kağıda hem gönüllere attım. 5 hafta da bu sorgulanamaz. Türk futbolunu sorunu sadece antrenörlük değildir, Her şeyden haberimiz vardır, biliriz ama işlimizi yapmaya çalışırız, biz işimize bakarak çalışarak yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"SANTRFOR KONUSUNA OCAK AYINDA BAKACAĞIZ"

Santrfor transferi konusunda son güne kadar uğraştıklarını ancak alamadıklarını söyleyen Avcı, "Burada bir başarısızlık varsa hepimizin üstümüze almamız gereken bir durum var. Bunun üzerine araştırma yapıyoruz. Nkoudou son gün belli oldu. Santrfor konusu Türkiye'de kolay değil, maddiyatı var, oyuncusu var, son güne dek uğraştık ama olmadı. Belki kendime fazla güvendim bunu bilmiyorum ama şu an için mevcut bu. Ocak itibarıyla da bakacağız, değerlendireceğiz" diye konuştu.

"BEN BU ÜLKEDE HER TÜRLÜ TAKTİĞİ DENEDİM"

Çalıştırdığı takımlarda her türlü taktikleri denediğini ve bunu Beşiktaş'ta da yaptığını belirten Abdullah Avcı, "Ben geçen seneki Beşiktaş takımının analizini yaparak geldim buraya. 'Bak sizin takımınız bu' diyerek geldim. Bekler niye derine gitmiyor diye konuşuluyor. Geçen sene Adriano ve Caner'in gole katkısı kaç biliyor musunuz? 3. Topu ayağına fazla alınca sete ve duvarlara karşı oynamak zorundasın. Bunun da tespitini yapıyorsun. Belki farklı bir düzene geçilebilir ama Beşiktaş baskı da yapacak, top da tutacak, her şeyi deneyecek. "Ben bu ülkede her şeyi denedim. Hücum oynuyorum savunma yapmıyor deniyor, az gol yiyorum zaten savunma yapıyor deniyor. Bugün ligde 13-14 takım 4-2-3-1 başlıyor, öyle bitiriyor. Bugünkü takım işte, 5-4-1, 4-5-1, bazen 3-5-2 oynadı" şeklinde konuştu.

