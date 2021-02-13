Trabzonspor - Gaziantep maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor - Gaziantep maçının ardından

13.02.2021 19:49

Süper Lig'de Gaziantep'i sahasında 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Lig eskiyi göre yeni başladı.

Süper Lig'de Gaziantep'i sahasında 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Lig eskiyi göre yeni başladı. Bugün 16 maç kaldı. Her takımın olduğu gibi kaybedeceğimiz, sallanacağımız, dalgalanacağımız günler de olabilir." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin formasyonu farklı oynayan takımlarından bir tanesiyle karşılaştıklarını belirterek, "Gaziantep bazen 5-3-2, bazen 5-4-1 oynuyorlar. Bugün özellikle her iki oyuna da hazırlandık. Aynı zamanda da bir geçiş takımına karşı oynadık." diye konuştu.

"Topa sahip olup savunma güvenliğini de çok doğru almamız gerekiyordu." diyen Avcı, şöyle devam etti:

"Bu şekilde canımızı yakabilecek takımdı. Bu tip takımları karşı sabırlı oynamak, saha dağılımının doğru olması, pas kalitesinin iyi olması ve sabırlı topa sahip olup opsiyonları doğru kullanman gerekiyor. Erken final pasları uzaktan yaparsan rakipte bunu çok doğru kullanır. Zaman zaman bunu doğru yaptık ama bazen kazanma duygusuyla bundan vazgeçtik. Maça çıkarken de söyledim; büyük hayallerin varsa, saha içinde vazgeçmeden devam etmen gerekiyor. Her şeyini de vermen gerekiyor. Oyuncu grubu her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyor. Bazen az, bazen çok yapıyor ama kazanma alışkanlığına devam ediyor. Özellikle öne geçtikten sonra da bunu en iyi şekilde ayakta tutmaya çalışıyor. Yeni transferler Bakasetas, Berat ve Yunus özellikle iki tanesi oynuyor. Bakasetas'ın skor olarak da katkısı var. Bugün geldiğimiz nokta beni mutlu ediyor. Bu zor oyunları özellikle taraftarımıza armağan ediyoruz. Bugün statta olsalar, bu oyunları aşmamız daha hızlı ve kolay olabilir. Bu şehir bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz."

"Puan cetveline bakmayacağım"

Parça parça hedefe gitmenin daha doğru olduğunu kaydeden Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Puan cetveline bakmayacağım. Bu maça tekrar bakacağım. Bu oyunları oynarken bunları daha iyi nasıl yapabiliriz onlara bakacağım. Bütün hedefler her zaman yorucu olmuştur. Trabzonspor'un zaten genetiğinde yarışmak vardır. Geldiğimiz günden itibaren kazanma alışkanlığı dedik, bununla beraber hem oyunu hem oyuncuyu geliştirmek ve skor almak istiyorduk. Şuana kadar bunu gerçekleştirdik. Lig eskiyi göre yeni başladı. Bugün 16 maç kaldı. Her takımın olduğu gibi kaybedeceğimiz, sallanacağımız, dalgalanacağımız günler de olabilir. Orada da oyunu ve oyun gücünü en iyi şekilde yansıtıp yolumuza parça parça daha doğru olabilecek hedefe gitmek istiyoruz."

Ricardo Sa Pinto: "Maçı hak ettik"

Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, karşılaşmanın çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "İlk yarıda defansif anlamda çok iyi organize olduk. Trabzonspor'un ofansif oyuncularının kalitelerinin farkındaydık. Kontra ataklarla boşlukları değerlendireceğimizi biliyorduk. İlk yarı çok fazla sahip olmadık ve son paslarımızı iyi veremedik. İlk yarıda biraz daha sabırlı olup topu daha fazla tutabilirdik. Ama yine de kontra ataklardan tehlike yarattık. İlk yarıda rakipte istediğimiz oyunu oynatmadı ama ikinci yarı çok farklıydı." diye konuştu.

İkinci yarının topun kendilerinde daha fazla olduğunu ve daha iyi oynadıklarını ifade eden Pinto, şöyle devam etti:

"Birçok gol pozisyonuna girdik. Kendi sahasında oynayan bir rakibe karşı ikinci yarıda hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Bir ortaları ve gol pozisyonları vardı. Orada bir konsantrasyon düşüklüğünde böyle bir pozisyon yaşandı. Beraberliği yakalamak için çok pozisyona girdik. Maçı hak ettik. Bence hakem veya VAR her kimse iki penaltımızı vermedi. Kenan'ın pozisyonu yüzde yüz penaltıydı. Burada en azından adil sonuç beraberlikti. 3 puan kaybetmeyi hak etmedik. Takımımın sahadaki duruşu ve mücadelesinden dolayı gurur duyuyorum. Bu mücadeleleriyle daha fazlasını hak ettiler"

Trabzonspor - Gaziantep maçının ardından
Trabzonspor - Gaziantep maçının ardından
Trabzonspor - Gaziantep maçının ardından
Trabzonspor - Gaziantep maçının ardından

Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Gaziantep, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor - Gaziantep maçının ardından - Son Dakika Spor


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