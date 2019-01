Abdullah Avcı: "Rakibimiz Daha Çok İstedi ve Kazandı"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ziraat Türkiye Kupası 'na veda ettikleri Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibimiz daha çok istedi ve kazandı" dedi.Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Hatayspor, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Medipol Başakşehir'i rövanşta Yusuf, Mirkan (2) ve Selim 'in golleriyle 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Başakşehir'in tek golü ise 18'inci dakikada Jojic'ten geldi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada ise şunları söyledi;"Hatayspor'u hem bugünkü mücadelesinden hem de tur atlamasından dolayı tebrik ediyoruz. Geçen hafta ilk ayakta İstanbul 'da gerekli pozisyonları bulup gerekli skoru elimize alabilirdik ama yine de avantajlı bir skorla buraya geldik. Oyunda bazen uzun süre çalıştığın planları uygulayamazsın. Fiziki duruma ve şartlara göre bir oyun planı yaparsın, bugün biz de özellikle fiziki şartlara göre bir oyun planı tercih ettik. Ancak ne oyun planı tercih edersen et, oyuna odaklanmanın, konsantrasyonun ve mücadele etmenin de her zaman olması gerekir. Geri düştük, tekrar skoru cebimize aldık ve golü de bulduk. Ama karşımızda buna tam tersi mücadele ve odaklanmayla ilgili son derece iyi hazırlanmış bir rakip vardı. Biz de tam tersi ne oyun, ne mücadele, ne konsantrasyon ve de oyun planına uyan bir takım vardı. O zaman lig farkının olması veya oyuncu kalitesi farkı olması bir şey ifade etmiyor. Futbolu doğru oynamazsan oyun seni cezalandırır. Konsantrasyon ve odaklanmayla ilgili sıkıntımız vardı. Rakibi de bu galibiyetlerinden dolayı tebrik ederim. Hem ligde hem de kupada başarılar diliyoruz. Biz bu dosyayı kapattık, bugün itibariyle kapandı. İstemediğimiz, kısa tarihimizde iki final oynadığımız hedeflerden bir tanesi ve bunun için kadro derinliğimiz olmasına rağmen buradan elenerek dönüyoruz. Bu da bize ne dersler çıkaracak, kendi kulübüm adına söylüyorum bunu, onlara bakacağız, onlar üzerinden çalışacağız."PALUT: "KİM ÇIKARSA ÇIKSIN FARK ETMEZ"Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise 'kurada kiminle eşleşmek isterseniz' sorusuna, "Kim çıkarsa çıksın fark etmez. Bu herkesi yeneriz anlamında değil. Kim çıkarsa çıksın sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz" cevabını verdi.Palut, konuşmasını şöyle sürdürdü;"İlk maçtaki 1-0'lık skorla umutlarımızı Antakya 'ya taşımıştık. Tabi oradaki daha farklı bir mağlubiyet buradaki maçı bir prestij mücadelesine çevirecekti ama oyuncularım orada iyi mücadele gösterdiler. Bugüne geldiğimiz zaman maça çok iyi başladık, takımda yine birtakım rotasyonlarımız vardı. Oyuncularım maça çok iyi başladı, golü de erken bulduk. Ondan sonra 1-1'i yakaladı rakip takım. Bu tabii ki 3 gol atmamız gereken bir tabloyu ortaya çıkardı ki oyuncularım buna da reaksiyon göstermeyi başardılar. Bugün maçı daha fazla isteyen, mücadele eden, daha fazla pas yapan takım bizdik ve oyuncularım gerçekten bu turu geçmeyi hak ettiler, güzel mücadele ettiler. Başakşehir takımı da tabii ki çok güçlü bir ekip, burada istedikleri oyunu sergileyemediler, bu da onları dakika dakika aşağı düşürdü ve maçın sonu attığımız dördüncü golle beraber bizim için çok fazla tehlikeli olmadan 4-1 sonuçlandı. Gerçek hedefimiz olan ligde çok zor maçlarımız var. Kupa da üst ligdeki takımları eleyen alt lig takımlarının daha sonraki maçlarda ve süreçteki mücadeleleri bocalamaya aday. Bunun önüne geçmemiz ve hemen Karabük maçına konsantre olmamız lazım. Güzel bir gündü herkesi tebrik ediyorum. Bugün baktığınız zaman Başakşehir ligin en güçlü takımı diyebiliriz. Onun için artık fark etmez. Bu hepsini yeneriz anlamında değil, kim çıkarsa çıksın hepsiyle mücadele edeceğiz ve bu işi götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz." - Hatay