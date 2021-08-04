Üye Girişi
Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız" - Son Dakika

Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız"

04.08.2021 20:09

- Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Taraftarın karşısına çıkacak olmak bizi heyecanlandırıyor" "Ekuban'ın zamanlaması yanlış oldu" Trabzonspor Takım Kaptanı Uğurcan Çakır: "Psikolojik olarak her zaman Trabzonspor...

- Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

"Taraftarın karşısına çıkacak olmak bizi heyecanlandırıyor"

"Ekuban'ın zamanlaması yanlış oldu"

Trabzonspor Takım Kaptanı Uğurcan Çakır:

"Psikolojik olarak her zaman Trabzonspor için mücadele ettim"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde maçı öncesi yaptığı açıklamada, erken yol almanın karşılığını yarın almak istediklerini belirterek, rakipleriyle fizik farkını akılla kapatmak istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında Norveç ekibi Molde FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ile takım kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Açıklamasına ormanlarının yanmasının kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek başlayan Abdullah Avcı, "Yarın resmi olarak start vereceğimiz Avrupa kupaları öncesinde oynayacağımız oyun ve alacağımız sonuçlarla ülkemizin şu anki yaşadığı süreçte bir moral kaynağı olmayı ve Avrupa'daki hedeflerimize gidebilme ve bunu lig öncesinde doğru bir şekilde kazanabilmeyi arzu ediyoruz. Ülkeye de moral olması bütün arzumuz, isteğimiz bu. Bir yandan dünyadaki sağlık, diğer yandan yangınlar, bir yandan da olimpiyatlarda yarışan, ülkemizi temsil eden, madalya alan tüm sporcuları ayırmadan en iyi şekilde temsil ettikleri için onlara da başarılar diliyorum" dedi.

"Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız"

Abdullah Avcı, bir basın mensubunun, rakiplerinin daha hazır olmasının kendilerine bir dezavantaj sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorusuna, "Molde şu ana kadar 28 müsabaka oynadı. Son 10 senede 8 yıl Avrupa Ligi'nde oynayan, bir sene önce Şampiyonlar Ligi play-off'undan elenen ama son 16'ya kalan ve uzun zamandır bu liglerde yarışan, sistemi, organizasyonu olan bir takıma karşı oynayacağız. Bizden artı tarafı bu kadar müsabaka oynamaları. Biz bunu aklımızla, teknik kapasitemizle, çalıştığımız oyun planları içerisinde rakibi koşturarak, sabırlı bir oyun oynayarak bire bire girmeden bunu çözmeye çalışacağız. Bunu planladık, pratikler yaptık. Atak sonuçlandırmak, erken top kaybı yapmamak çok önemli. Bugün son antrenmanımızı yapacağız. Umarım bunun karşılığını yarın alacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Bu sezona başlarken 50 maç üzerinden planlama yaptık"

Trabzonspor'un olduğu her yerde yarışın olduğunu belirten Avcı, "Bu sene başlarken 50 resmi müsabaka planladık. Bunun içinde Avrupa, Türkiye kupası ve ligimiz var. Bir maçla bir sezonu değerlendirmek doğru değil ama iyi bir başlangıç yapmak, bu ligde uzun vadede yarışırken, senin hızlı adım atmanı ve mesafe kat etmeni sağlar. Bazen iyi oyunlar, bazen bununla birlikte skorlar sen bir sonrakine daha iyi taşıyacaktır diye düşünüyorum. Çok üst üste maç da kazansak, sabır dalgalansa da futbol böyle bir oyun, buna cevap verecek iyi bir oyuncu grubu var. Antrenmanlar iyi gitti. İyi bir sezon başı planlaması oldu. Erken yol aldık. Umarım bunun karşılığını yarın alarak devam ederiz."

"Taraftarın karşısına çıkacak olmak bizi heyecanlandırıyor"

Abdullah Avcı, 500'ü aşkın gün sonra taraftarların karşısına çıkacak olmalarıyla ilgili yöneltilen soruya ise, "Dün antrenmanımızı stadyumda yaptık. Seyirci olmadan bile bu statta olmak çok önemli. Şu anda onların desteğini şimdiden hissediyoruz. Bizim fizik olarak da eksiğimizi, hızımızı onlar tamamlayacaklar. Onların bize gösterdikleri sabır son derece önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar. Taraftarın karşısına çıkacak olmak bizi heyecanlandırıyor" diye cevap verdi.

"Koita yarın bizimle olmayacak"

Avcı, sakatlığı bulunan Koita'nın durumuna ilişkin ve transfer çalışmalarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Koita yarın bizimle beraber olmayacak. Transferle ilgili de gidenler ve gelenler var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. 10 kasım günü Trabzon'a gelmiştim ve bugün geldiğimiz nokta hızla gelişerek devam ediyoruz. Geçen seneden 16 oyuncu ayrılmış, 9 oyuncu ilave etmişiz. En son Ekuban ayrıldı. Mevkisel olarak oyun ve sahanın içindeki profil çalışmalarımız scout ekibiyle birlikte devam ediyor. Bunu yönetimle paylaşıyoruz. Onlar da bize en iyi şekilde yardımcı oluyor. Sağlıklı bir şekilde çalışıyoruz. Trabzonspor bugün sezon planlamasını en erken yapan, en erken transferin yüzde 60-70'ini oluşturan takım. Transferimiz 1-2 tane oluşacaktır. Bazen fırsat transferler çıkar, onları bekleyebiliriz."

"Ekuban'ın zamanlaması yanlış"

Avcı, takımdan ayrılan Ekuban ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Ekuban ayrıldı, hayırlı olsun. Bize faydalı olmuştur, buraya hizmet etmiştir. 1 sene sonra mukavelesi bitecek, kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış oldu. Bunu suratına da söyledim. Bugüne kadar her konuda açık ve gerçekçi davrandım. Zamanlama açısından yanlıştır. Bunu kendisiyle paylaştığım için burada paylaşıyorum, bunun da bilinmesini istiyorum."

Avcı, rakiplerini analiz etme noktasında ise, "Teknik olarak çalıştık, bunu oyuncularımızla da paylaştık. Sahada pratiklerini de yaptık. Bugün son hücum organizasyonlarını da çalışıp yarına hazır olacağız. 4-3-2 oynayan ama rakibi karşılarken 4-2-2 oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Alanında sabırla bekleyen, geçişleri yapabilen bir takım. Bunun çalışmalarını yaptık. Şu anda son 10 senenin 8 senesi 69 Avrupa Ligi maçı oynamış, Avrupa'da sıralamada 67'inci sırada. Trabzonspor olarak belki bizim cezalarımız oldu ama 215'inci sıradayız. Trabzonspor büyüktür. Oyun kalitesi, oyun tekniği ve aklıyla beraber fizikle olan durumu kapatmaya çalışacağız" diye konuştu.

Uğurcan Çakır: "Psikolojik olarak her zaman Trabzonspor için mücadele ettim"

Ülkemizde yaşanan yangın felaketini takip ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Uğurcan Çakır, vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyip, yangından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletti.

Uğurcan, kendisine yöneltilen transfer sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Geçen seneden beri süregelen bir şeyler var. Geçen seneden beri yaptığım işe odaklanıyorum. Kampta çok güzel bir ortam vardı. Kaliteli, kariyerli oyuncular takımımıza katıldı. Kağıt üzerinde çok iyi bir kadromuz var ama bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Ben de üzerime düşen sorumluluğu alacağım. Psikolojik olarak her zaman Trabzonspor için mücadele ettim. Bugün yine aynı şey için mücadele edeceğim. Burası benim yuvam, bu takımın kaptanıyım. Şehre ve takımına karşı sorumluluklarım var. Her zaman aynı konsantrasyonla devam edeceğim. İnşallah öyle de olur."

Uğurcan Çakır, bir basın mensubunun turu geçmeleri halinde Roma ile karşılaşacak olmalarının kendisini motive edip etmediğine yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

"Önce Molde maçını geçmemiz gerekiyor. Her rakibe saygı gösteriyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Bizden daha hazır görünüyorlar. Biz de hazırlık dönemini iyi geçirdik ama onlar bizden daha çok maç oynadı. Önce Molde'yi geçelim, sonrasını o zaman konuşuruz."

Trabzonspor ile Molde FK yarın saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız
Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız
Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız
Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız

Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi 20:16 Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti 19:21 Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında 19:10 Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında
Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı 18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Damat yaralandı, alanda olmayan gelin şans eseri kurtuldu 17:57 Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Damat yaralandı, alanda olmayan gelin şans eseri kurtuldu 3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı 17:47 3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı
Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti 17:44 Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay 17:26 Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay

Son Dakika Haberleri
19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
19:28 Çekimde bayılınca bayılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan Hülya Duyar'ın tümörü alındı
19:20 Tarkan'dan takdir toplayan hareket! Yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu
19:08 Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
18:52 Göçük altında kalan işçi hayata böyle umutla baktı
18:38 İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler
18:37 Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde ziyaret! Güncel konular değerlendirilecek
18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı
18:16 Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti
17:34 Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı
Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı         
20:18
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Tarkan'dan takdir toplayan hareket! Yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu Tarkan'dan takdir toplayan hareket! Yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu         
19:20
2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak 2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak         
18:50
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler         
18:16
Tek şehir iki ayrı manzara! Bir yanda yangın, diğer tarafta denize girenler Tek şehir iki ayrı manzara! Bir yanda yangın, diğer tarafta denize girenler         
17:55
Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşeti yaşatan taksici kendini savundu         
17:45
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında "Her yer yanmış" diyerek ağladı         
17:20
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 20:36:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdullah Avcı: Rakibimizle fizik farkını aklımızla kapatacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement