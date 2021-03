Abdullah Avcı: Rekabetin fazla olmadığı yerde seçenek az oluyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın geldiği noktanın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Rekabetin fazla olmadığı yerde seçenek az oluyor. Ama 14 maç kazandı bu takım. Artı bir kupa kaldırdı. Çok harika işler yaptılar. Bence genel durumumuz çok iyi" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, yeni hizmet binası için hayırlı olsun dileklerini iletti. Burada basın mensuplarıyla sohbet eden Abdullah Avcı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Avcı, geldikleri günden itibaren önemli mesafe katettiklerini belirterek, "Geldiğimiz gün söylediğimiz gibi takım savunmasını geliştirmek için çalıştık. Bunu da önemli oranda başardık ama mükemmel değiliz. Hücum ise bu işin zor tarafıdır. Bu işin setleri vardır. Çalışmak gereken, tekrarları çok olması gereken oyundur. Bunu geldiğim günden itibaren çok çalıştık. Ama bunu sonucunu sahadaki oyuncu performansı belirler. Çalışacağız, devam edeceğiz. Rekabeti artıracağız" dedi.

'GENEL DURUMUMUZ ÇOK İYİ'Takımın geldiği noktanın unutulmaması gerektiğini hatırlatan Avcı, "Rekabetin fazla olmadığı yerde seçenek az oluyor. Ama 14 maç kazandı bu takım. Artı bir kupa kaldırdı. Çok harika işler yaptılar. Bence genel durumumuz çok iyi. Böyle bakın. Kaybedilen 3 maç var. Bir Fenerbahçe, bir Galatasaray ve bir tanesi de ligin saha organizasyonu en iyi olan takım Alanyaspor. Bu 3 maç da berabere bitebilirdi. Bu maçlar kırılma anında bize dönebilirdi. Fenerbahçe, Galatasaray maçlarında kontrolü ele aldığımız iyi anlarda golleri yedik. Bu tür maçlarda her iki takımdan da çok fazla aksiyon beklememek lazım. 5 tane pozisyona ben girdim, 4 tane o girdi. Böyle olmayacak" diye konuştu.'FORMASYONLARI DENEYECEĞİZ'Bundan sonraki süreçte birçok değişikliğe gideceklerini de vurgulayan Avcı, "Erzurumspor maçını kazanmak mutlu ederdi ama oyun olarak tatmin etmezdi. Bazen kötü oynarken kazanacaksın, bazen iyi oynarken kaybedeceksin. Formasyonları deneyeceğiz, formasyonları değiştireceğiz. Bu formasyonlarla önümüzdeki sene takımın bize neler getireceğini göreceğiz. Bazen 4-2-3-1, bazen 4-1-4-1 olacak. Bazen çok daha farklı olacak. Avrupa'da da ligimizde de değişik formasyonları saha içerisinde görmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.'MAÇ KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ'Sahaya her zaman kazanmak için çıkacaklarının altını çizen Avcı, "Bu ligimizin 15 tane takımı 4-2-3-1 oynuyor. Ama saha içinde değişimlerin olması lazım. Bugün çıkalım ayak tenisi oynayalım ben yine kaybetmek istemem. Kazanma karakteri olması lazım. Maç kazanırken de aynı zamanda plan yapacaksın. Dördüncülükle üçüncülük arasında, üç ile ikincilik arasında, ikincilik ile de birincilik arasında fark var. Ben dünya dördüncüsü oldum ama madalya takamadım. Arada o kadar fark var işte. Maç kazanmak için sahaya çıkacağız. Sonra dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci mi olacağız ona bakacağız" şeklinde konuştu.'TRABZONSPOR YARIŞACAK'Takımda rekabeti artıracak ortamın oluşması gerektiğini de kaydeden Avcı şunları söyledi: "Trabzonspor yarışacak ve yarışması gerekiyor. Hem de yerli, yabancı oyuncu çıkaracak piyasaya. Çıkarması da gerekiyor. Bunların hepsinin doğru şekilde organize olması gerekiyor. Onun için çalışıyoruz. Ben buranın insanıyım. Buranın insanı iyi niyetli çok duygusal. ya en üstte ya da dipte yaşıyor duygusunu. Ben buna hazırlıklıyım, çünkü bunu değiştiremezsiniz. Burada oyuncuyu hazırlamak gerekiyor. O duyguyu dengelemek lazım. Benim oyuncu açısından bu duygu yoğunluğunu dengelemem gerekiyor. Hayat bizi sürekli bir sınava hazırlıyor ve sürekli yenilenmemiz gerekiyor. Kaybettiğimiz anlarda hemen toparlanmamız gerekiyor. Oyun olarak, teknik, duygu olarak toparlanmamız gerekiyor. Kazanırken de nasıl kazandığımızın planını yapmamız lazım."'BULUNDUĞUMUZ NOKTA BENCE ÇOK İYİ'Takımın çok önemli işler başardığını ifade eden Avcı, "Bu takım 14 maç kazandı. 7 maç üst üste kazandı. Deplasmanlarda gol yemeden geldi. Birçok şeyi yaptı. Bunları bir tarafa atabilir misiniz. Bu çocukların geçen seneden yaşadıkları hem fiziksel hem zihinsel yorgunluklar az bir şey değil. Ben kızamam bu çocuklara. Sadece teknik olarak daha iyi hale nasıl getirebilirim, buna çalışmam gerekiyor. Bu takım geçen sene 2'nci olmuş, kupa almış. Bu sene bir kupa daha aldılar. Oyuncu sattı bu takım. Değişim gösteriyor, rekabete girecek yine. Yarıştığı takım, kimlerle yarışıyor biliyorsunuz. Bulunduğumuz nokta geldiğimiz yer itibariyle bence çok iyi. Bunun üstüne daha ne kadar koyacağız, oyun olarak oyuncu olarak sıralama olarak. Bunun üzerine çalışacağız" dedi.TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİAvcı, taraftarların kendilerine yaklaşımının çok iyi olduğunu söyleyerek "Taraftarların şu an bize hissettirdikleri çok güzel. Ben çok böyle sosyal medya kullanmıyorum ama bir şekilde bilgi geliyor. İnsanların dışarıdaki duyguları dışarı çıktığımızda hissettirdikleri çok iyi. Bunun son zamanlarda çok olmuş bir şey olmadığını söylediler. Onlara teşekkür ediyoruz. Onları sürekli bilgilendireceğiz. Taraftarın olması senin hızını, takımın şiddetini, oyun kalitesini de artırıyor. Burada çok önemli kırılma anı var. Bundan önce taraftar ne yapmış, bundan sonra ne yapacak. Bence destek olmaya devam etsinler, çünkü baskıyı rakibe yapacak, kendi oyuncusuna değil" şeklinde konuştu.'YATIRIMLARI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Altyapıya önem verdiklerini aktaran Avcı, "Bu toprağın çocuklarının verimli olduğunu söyledim geldiğim günde. Şu an yurt dışına satabileceğin oyuncular bu altyapıdan çıkan oyuncular. Yine bu yatırımları güçlendirmeye devam edeceğiz. Geçen hafta altyapıdaydım, orada bana sunum yaptılar. Orayı nasıl dizayn edebiliriz daha verimli hale getirebiliriz, bunun çalışmalarını yaptık. Taraftarın olması mantıklı şekilde destek vermesi, takımın hızını, coşkusunu, duygusunu artırır. Dışarıdan nasıl sevgilerini gösteriyorlar, tribüne geldiklerin de de gösterecekler. Onlara inanıyorum. Tribünlere geri gelmelerini çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.'FUTBOLCU İZLEME KOMİTESİYLE HER GÜN GÖRÜŞÜYORUM'Transfer çalışmalarına da başladıklarını vurgulayan Avcı, "Futbolcu izleme komitesiyle her gün görüşüyorum. Oranın başında İhsan Gündüz Derelioğlu hoca var. Buranın bence çok iyi hafızası, hem insan olarak hem eğitim olarak, hem de geçmişi olarak. Oranın başında yer alıyor, iyi de bir birikime sahip. Ayrıca Turgut Kural kulübün her yerinde çalıştı. Şu anda bizimle altyapı arasındaki iletişimi sağlıyor. Kiralık giden oyuncularımızın performanslarını takip ediyor. Milli takıma giden genç oyuncuların takibi, raporlamasını yapıyor. Biz her gün 1-2 saat İhsan hocayla oturup konuşuyoruz, üzerinde durduğumuz bazı bölgelerdeki oyuncular var. Bunların üzerinde geçen seneden beri yapılan çalışmalar da var. Yoğun bir şekilde, bire bir çok samimi şekilde çalışıyoruz. Benim bulunduğum binadalar zaten. Birlikte kahve içiyoruz, maç izliyoruz, çalışıyoruz" dedi.Avcı, zamanını nasıl geçirdiği yönündeki soruya ise "Genelde canlı maç seyrediyorum. Avrupa'dan maçlar seyrediyorum. Kafamı dağıtmak istiyorsam film izliyorum. Duygusalım aslında. Oyun olarak da eleştiriye açığım. Saha içindeki her eleştiriyi kabul ederim" yanıtını verdi.Ziyaretin sonunda TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Abdullah Avcı'ya ziyaretin anısına plaket sundu. Avcı da, imzaladığı kasket ve formayı Başkan Kılıç'a hediye etti.