Abdullah Avcı, Roco ile özel görüştü - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Roco ile özel görüştü - Son Dakika Spor

Abdullah Avcı, Roco ile özel görüştü

6 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Victor Ruiz'in yaşadığı sakatlık nedeniyle önümüzdeki karşılaşmalarda Vida'yla birlikte forma giyecek olan Enzo Roco'yla bir görüşme yaptı.

Abdullah Avcı, Roco ile özel görüştü, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Victor Ruiz'in yaşadığı sakatlık nedeniyle önümüzdeki karşılaşmalarda Vida'yla birlikte forma giyecek olan Enzo Roco'yla bir görüşme yaptı.


Slovan Bratislava, Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda kalan 3 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkacak. Avcı, Ruiz'in yokluğunda Vida'yla birlikte forma giyecek olan Enzo Roco'dan antrenmanlarda da özel istekte bulunuyor.


Bu futbolcunun boy avantajını kullanmasını isteyen Avcı, Slovan Bratislava karşılaşmasında olduğu gibi özellikle duran toplarda rakip savunma arasında gol aramasını istiyor.


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Abdullah Avcı, Bratislava, Enzo Roco, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:29 
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