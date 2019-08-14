Abdullah Avcı, Ryan Babel ve Cedi Osman finalde
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UEFA Süper Kupa Finali'ni Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu ve Liverpool'un eski yıldızı Ryan Babel ve NBA'de Cleveland forması giyen Cedi Osman, locadan takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
UEFA Süper Kupa Finali'ni Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu ve Liverpool'un eski yıldızı Ryan Babel ve NBA'de Cleveland forması giyen Cedi Osman, locadan takip etti.
Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa Finali'ni Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı ve Liverpool'un eski futbolcusu Ryan Babel ile NBA'de forma giyen Milli Basketbolcu Cedi Osman, locada takip etti. Avcı ve Cedi Osman'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor
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