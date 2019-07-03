Abdullah Avcı sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:18 Kaynak: AA
Teknik Direktörü Abdullah Avcı
, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan Avcı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Tecrübeli teknik adam ayrıca, akciğer ile kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere tabi tutuldu.
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