Abdullah Avcı: "Şampiyonluğu 1 hafta öteledik" - Son Dakika
Üye Girişi

Abdullah Avcı: "Şampiyonluğu 1 hafta öteledik"

18.03.2022 23:48
Abdullah Avcı: "Şampiyonluğu 1 hafta öteledik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından, "Oyunu kazanabilirdik.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından, "Oyunu kazanabilirdik. Maçın oyuncularını tebrik ediyorum. Biz şampiyonluğu 1 hafta öteledik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Gelirken 2 gündür konuşulan hava şartlarından ne ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Perşembe gününden her türlü hazırlığımızı daha sağlıklı daha düzgün zeminle yaptık. Ona göre çalışmalarımızı yaptık. Oyunda hava şartlarının böyle olması biraz daha kaotik bir oyuna dönmeye başladı. İlk yarıda rakibe pozisyon vermedik, 2-0 öne geçebilirdik oyunda. İkinci yarı saha biraz daha ağırlaştı. Çünkü zemin istediğimiz gibi değildi. Çünkü topları alıyoruz oyunu istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Özellikle hava şartları, saha şartları rakibin bulunduğu durum itibarıyla bir kaotik oyuna döndü. 3 penaltı ile mağlup olduk. Bu oyunun içinde, bu hava şartlarında, bu kaotik oyunda, kargaşa oyununda oyunu kazanabilirdik. Maçın oyuncularını tebrik ediyorum. Biz şampiyonluğu 1 hafta öteledik" şeklinde konuştu.

(Hasan Fehmi Demir – Osman Kubilay Küçükmustafa/ İHA)

YORUMLAR
500
Kayseri 1.Amatör Küme ilk hafta programı açıklandı Kayseri 1.Amatör Küme ilk hafta programı açıklandı Kiev yönetiminden dikkat çeken açıklama: Rusya'yla barış anlaşmasına varmamız birkaç gün ila 1.5 hafta sürebilir Kiev yönetiminden dikkat çeken açıklama: Rusya'yla barış anlaşmasına varmamız birkaç gün ila 1.5 hafta sürebilir

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Avcı: 'Şampiyonluğu 1 hafta öteledik' - Son Dakika


Son Dakika
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre goller performansıyla hayran bıraktı
22:55 "Asgari ücrete yılda iki kez zam gelir mi?" sorusuna AK Partili Cahit Özkan'dan heyecanlandıran yanıt
22:50 Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 00:10:11. #1.12#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı: "Şampiyonluğu 1 hafta öteledik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement