Abdullah Avcı: "Şampiyonluk yolunda cebimiz son derece dolu" - Son Dakika
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Abdullah Avcı: "Şampiyonluk yolunda cebimiz son derece dolu"

09.04.2022 23:18

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yolunda cebimiz son derece dolu" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yolunda cebimiz son derece dolu" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor, bu sonuçla puanı 72'ye yükseltirken 3 haftalık galibiyet hasretine ise son veremedi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk coşkusunu gelecek haftalara ertelediklerini söyledi. Abdullah Avcı, kendileri için her haftanın final niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Bugünkü rakibimiz kendi evinde lider. Oyun içinde etkili oynayan bir takım ve ikinci toplarda da çok iyiler. Biz de buna göre oynamaya çalıştık. İlk yarıda bizim de rakibin de pozisyonlar vardı. Rakibin pozisyonları da etkiliydi ama kaptan Uğurcan iyi bir performans gösterdi. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Bu haftalar ligin son haftaları, o yüzden zor haftalar. Şampiyonluk konusunda cebimiz son derece dolu. İyi bir takıma karşı iyi bir taktik savaşı oldu. Bir haftayı daha bitirdik. Önümüzdeki hafta Karagümrük maçına en iyi şekilde hazırlanıp yolumuzu tamamen açmak istiyoruz. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun/İHA)

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Kaynak: İHA

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