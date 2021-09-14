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Abdullah Avcı, savunmanın soluna çare arıyor - Son Dakika

Abdullah Avcı, savunmanın soluna çare arıyor

14.09.2021 10:16
Abdullah Avcı, savunmanın soluna çare arıyor, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, savunmanın soluna çare arıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, savunmanın soluna çare arıyor.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son haftalarda savunmanın solunda yaşadığı sıkıntıyla ön plana çıkan bordo-mavili takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı bu bölgedeki sorunu çözmeye çalışıyor. Transfer döneminde sol bek arayışında yabancı kuralına takılan ve bir süre bu transfere ara vermek durumunda kalan Trabzonspor, yerli statüsü nedeniyle İsmail Köybaşı'nı kadrosuna katmıştı. Boşlukta ise bordo-mavili takım bu bölgede Norveçli orta saha oyuncusu Trondsen'den faydalandı.

GALATASARAY MAÇINDA SIKINTI ÖN PLANA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında savunmanın solunda ilk on birde İsmail Köybaşı'na görev verdi. Bu oyuncudan beklediği performansı alamayan deneyimli teknik adam 39. dakikada Köybaşı'nın yerine Trondsen'e şans verdi. Maç içerisinde şanssızlık yaşayarak sakatlanan oyuncu 54. dakikada yerini yeni transfer Denswil'e bıraktı. İsmail Köybaşı'nın performans düşüklüğü, Trondsen'in ise sakatlığı ve yabancı kuralı nedeniyle Avcı'nın bu bölgeye nasıl bir çözüm bulacağı ise hafta içinde yapılacak çalışmalar sonrasında netlik kazanacak.

YERLİ ALTERNATİF FARUK CAN GENÇ KİRALIK OLARAK GÖNDERİLDİ

Transfer döneminde savunmanın soluna oyuncu arayışlarına devam ettiği sırada yabancı kuralı nedeniyle yerli piyasasına yönelen Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nı transfer etmişti. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta savunmanın solunda görev yapan Faruk Can Genç, performansıyla beğeni toplarken, bu sezon ise kadroda düşünülmedi ve Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderildi.

YABANCI KURALI PLANLARI DEĞİŞTİRİYOR

Süper Lig'de Galatasaray karşısına Gervinho ve Djaniny'in sakatlığı nedeniyle Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir ve Abdulkadir Ömür gibi 4 yerli oyuncuyla çıkan Abdullah Avcı, 7 yabancı oyuncu sahaya sürmüştü. Kasımpaşa maçında ise planların ve bazı oyuncuların yerlerinin değişmesi bekleniyor.

SAVUNMA ALTERNATİFLERİ

Gervinho ve Djaniny'in takıma dönmesi durumunda Teknik Direktör Abdullah Avcı, hücum zenginliğini arttıran bu iki oyuncudan yararlanmak isteyecek. Cornelius'un ilk on birde başlaması halinde ise birinden vazgeçmek zorunda kalacak. Bu durumda yabancı kuralı ön plana çıkacak ve Avcı'nın savunmada bazı değişikliklere gitmek zorunda olacak. İsmali Köybaşı'nın performans nedeniyle dinlendirilmesi halinde bu bölgede yabancı bir oyuncu kullanmak zorunda kalacak olan deneyimli teknik adam Trondsen'in sakatlığı nedeniyle bu bölgede Denswill ve Peres ikilisinden birini kullanabilecek. Avcı, Kasımpaşa maçında Serkan Asan'ı sağ beke Peres'i ise sol beke yerleştirebilir.

Bu bölge için bir diğer alternatif ise Hüseyin Türkmen. Edgar le ve Vitor Hugo ikilisinden geldiği günden beri vazgeçmeyen Abdullah Avcı, yabancı kuralı nedeniyle iki oyuncu arasında da bir tercihte bulunabilir. Bu zayıf bir ihtimal olarak gözükse de deneyimli teknik adam alternatif çözümler arasında bunu da bulunduruyor.

ORTA SAHA VE HÜCUM HATTI

Avcı, savunmayı Peres, Edagar le, Vitor Hugo ve Denswill dörtlüsünden oluşturması halinde ise orta sahada Berat Özdemir ile birlikte bir yerli oyuncuyu da oynatmak zorunda kalacak ki bu kez hücum hattında değişiklik yapmak zorunda kalacak. Hamsik, Bakasetas,Nwakaeme, Gervinho, Djaniny ve Cornelius gibi isimleri elinde bulunduran Avcı, bu bölgelerdeki iki isimden zorunlu olarak vazgeçmek durumunda kalacak.

Yabancı kuralı nedeniyle Trabzonspor'un, Kasımpaşa maçında ilk on bir ihtimalleri şöyle:

1- Uğurcan Çakır, Peres, Edgar Le, Vıtor Hugo, Denswill, Berat, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Cornelius

2- Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Le, Vıtor Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme ve Cornelius

3- Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Vıtor Hugo, Denswill, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius

(Gökmen Şahin/İHA)

Abdullah Avcı, savunmanın soluna çare arıyor

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Gervinho, Hugo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Avcı, savunmanın soluna çare arıyor - Son Dakika


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