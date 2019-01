Abdullah Avcı: "Serdar'ın Bize, Bizim de Serdar'a İhtiyacımız Var"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı , antrenman öncesinde yeni transfer Serdar'ın takım için çok önemli bir takviye olduğunu söyleyerek, "Oyuncu profili gelişmiş bir takımız" ifadelerini kullandı.Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya 'ya gelen Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu sabah yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Serdar Taşçı 'nın bugün kampa katılacağını söyleyen Abdullah Avcı, "Dün transferi tamamlandı. Adebayor 'un gribal durumu var, bu akşamdan itibaren takıma katılacak ve yarın sahaya çıkacak. Bunlar dışında bütün takım burada" dedi. Robinho transferiyle ilgili konuşan Avcı, "Teknik olarak rakip sahada fazla oynayan, kapasitesi yüksek oyunculardan kuruluyuz. İlk yarıdaki istatistiklerde her şeyi çok iyi yaptık ancak topa sahip olmayı artırmamız gerekiyor. Bir de sonuçlandırma ile ilgili sıkıntımız var. Rakip ceza sahasına çok girmemize rağmen sıkıntımız var. Robinho mevkisel olarak 2-3 yerde bunu hayal ettirebiliyor ve bu nedenle bu transfer gerçekleşti. Hem biz hem kulüp bu transferden memnun. Ama bazen hayal edersin ve sonrasını oyuncunun performansı sahada belirler. Enerjisi çok yüksek başladı. Umarım bu durum aynı şekilde oyunlara da yansır" açıklamasını yaptı."Puan farkı bugünden hesaplanmaz"Ligin ilk yarısını lider tamamlamalarıyla ilgili olarak konuşan başarılı teknik adam, "2,5 senedir şampiyonluk yarışında ciddi şekilde devam ediyor. 2 sene önce 33 hafta, geçen sene 34 hafta yarışın içindeydik. Bundan evvelki sene ilk yarının lideri, bu sene de puan farkıyla lider durumdayız. Oyun kalitesi gelişmiş, oyuncu profili değişmiş bir takımız. Burada teknikle, taktikle, plan ve organizasyonla ilgili sıkıntımız yok. Grup enerjimiz iyi. Bunu daha yukarı çekmek istiyoruz. Futbolda inişler çıkışlar olduğunda dahi bu enerjiyle devam edebilmek en büyük hedefimiz. Her takım artık oyununu geliştiriyor. İyi bir takımız, hedeflediğimiz yere, oyuncu grubunun bana verdiği, kulübün bana verdiği enerji son derece iyi. Puan farkı bugünden hesaplanmaz. Her zaman bir sonraki maça bakacağız" diye konuştu."Arda çok sağlıklı çalışıyor"Sezonun ilk yarısında ceza ve sakatlıklar nedeniyle takıma katkıda bulunamayan Arda Turan 'la ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Arda yetenekli bir oyuncu. Robinho için söylediklerim onun için de geçerli. Bu işi performans belirliyor. Sadece fiziksel değil, zihinsel performans da önemli. Şu anda çok sağlıklı çalışıyor. Umarım performansını daha yukarı çekerek katkılar sağlayacaktır. Arda da, Elia da, Emre de, Adebayor da, maç sayısı anlamında katkı sağlayamadı. Onların katılımıyla daha da iyi olacağız. Umarım bu gerçekleşir. Bu oyuncular çok özel ve yetenekli isimler" dedi. Robinho ve Serdar'ın ardından başka transfer yapmayacaklarını sözlerine ekleyen Avcı, "Takviye olarak başka transfer çalışmamız yok. Ekip olarak önceden de çalışmalarımız oldu. A planı, B planı çalışmalarımız oldu. Şu andan itibaren çok ekstra bir durum olursa değerlendiririz. Ama şu anda ekip olarak çok iyi durumda görünüyoruz" ifadelerini kullandı."Bizim Serdar'a, Serdar'ın da bize ihtiyacı var"Başakşehir'e transfer olan oyuncuların adaptasyon süresinin çabuk olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, yeni transfer Serdar Taşçı'yla ilgili konuştu. Önemli bir oyuncu aldıklarını söyleyen Avcı, "Grubun enerjisi ve kulübün yapısı burada çok önemli. Serdar 31 yaşında, Almanya Milli Takımı'nda oynamış, Stuttgart 'ın kaptanlığını yapmış. 2,5 sene önce Bayern Münih 'te kiralık olarak forma giydi. Bizim de düşündüğümüz oyun planına uygun bir oyuncu. Kendisiyle bire bir görüştüm ve hiçbir zaman çalışmayı bırakmamış. Testleri yapılacak, sonuçlarını alacağız ve antrenman planlamasını yaparak faydalanmaya çalışacağız. Serdar'ın da buna ihtiyacı var. Yerli oyuncu. Her şey doğru örtüşüyor. Robinho ve Arda gibi Serdar'ın da saha performansı belirleyici olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA