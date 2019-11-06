Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gidemedi
Son Dakika Spor Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gidemedi

Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gidemedi

7 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, geçirdiği ağır grip nedeniyle siyah-beyazlı ekibin Braga maçı kafilesinde yer alamadığı açıklandı.

Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gidemedi, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, geçirdiği ağır grip nedeniyle siyah-beyazlı ekibin Braga maçı kafilesinde yer alamadığı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de Braga'da Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın, geçirdiği yoğun grip nedeniyle kafilede yer alamadığı açıklandı. Devam eden tedavisinin aksamaması için kafilede yer alamayan deneyimli çalıştırıcının, tedaviye vereceği cevaba göre, tıbbi açıdan uygunluk verilise yarın Portekiz'e gideceği belirtildi.


Abdullah Avcı, Portekiz, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gitmedi!
Ryan Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçı paylaştı! Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı! Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 01:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gidemedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]