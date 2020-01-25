Abdullah Avcı takımla vedalaştı - Son Dakika
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Abdullah Avcı takımla vedalaştı

6 saat önce

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla görevi sona eren siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla vedalaştı.

Abdullah Avcı takımla vedalaştı, System.String[]

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla görevi sona eren siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla vedalaştı.


Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı zirve sonunda siyah-beyazlı takımla yolları ayrılan Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcularla vedalaştı. Bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelen Avcı, eski talebeleriyle tek tek görüşerek başarılar diledi. - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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