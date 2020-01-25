Abdullah Avcı takımla vedalaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdullah Avcı takımla vedalaştı - Son Dakika

Abdullah Avcı takımla vedalaştı

6 saat önce

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla görevi sona eren siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla vedalaştı.

Abdullah Avcı takımla vedalaştı, System.String[]

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla görevi sona eren siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla vedalaştı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı zirve sonunda siyah-beyazlı takımla yolları ayrılan Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcularla vedalaştı. Bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelen Avcı, eski talebeleriyle tek tek görüşerek başarılar diledi.

(İHA)

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
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