Abdullah Avcı teknik direktörlük görevini reddetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Avcı teknik direktörlük görevini reddetti - Son Dakika Spor

Abdullah Avcı teknik direktörlük görevini reddetti

7 saat önce

Burak Akın / Spor Arena Bu sezon başı göreve geldiği Beşiktaş ile yolları ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, Azerbaycan Milli Takımı için kendisine gelen teklifi reddetti.

Abdullah Avcı teknik direktörlük görevini reddetti, System.String[]

Burak Akın/ Spor Arena


Bu sezon başı göreve geldiği Beşiktaş ile yolları ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, Azerbaycan Milli Takımı için kendisine gelen teklifi reddetti. Boşta olan Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında olan Avcı, şu an için takım çalıştırmak istemediğini belirtip bu görevi kabul etmedi.


Azerbaycan Futbol Federasyonu, Milli Takım'ı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic'in sözleşmesini geçtiğimiz ay feshetmişti. Abdullah Avcı ile birlikte Cesare Prandelli ve Giovanni de Biasi'nin de adı geçtiği görev için Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın ismi de yazılmıştı.


Cocu sonrası gündeme geldi


Galatasaray derbisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimlerden biri de Abdullah Avcı... 2018-2019 sezonu başında göreve getirilen Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Ali Koç'un, o dönem Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı ile de ilgilendiği biliniyordu.


Avcı'nın Beşiktaş'taki ilk röportajı;


Abdullah Avcı, Azerbaycan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:00 
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