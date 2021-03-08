Abdullah Avcı: "Tekrar kafamızı kaldıracağız" - Son Dakika

Abdullah Avcı: "Tekrar kafamızı kaldıracağız"

08.03.2021 19:14

- Abdullah Avcı: "Tekrar kafamızı kaldıracağız" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin iyi takımına karşı kaybettiklerini belirterek, "Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız" dedi.

- Abdullah Avcı: "Tekrar kafamızı kaldıracağız"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin iyi takımına karşı kaybettiklerini belirterek, "Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor müsabakayı 3-1 kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Aytemiz Alanyaspor sene başından itibaren hem savunma hem de hücumda tüm ekibiyle beraber en iyi organize olan takım. Modern oyun üzerinden hareket ediyorlar. Biz de ona göre plan yaptık. Yediğimiz gole kadar oyun dengeli biçimde geçti. Rakibin daha fazla topa sahip olacağını düşündük. Ancak ayağımızda çabuk kaybettiğimiz bir top sonrası, rakibimiz de organize gelerek arka direkte golü buldu. Sonrasında savunma güvenliğimizi bıraktığımız anda da gol gördük. Penaltıdan sonra 20 dakika uzatmayla beraber, oyunun büyük bölümü oynanmadı ve oyunu kaybettik. İlk Alanya maçının haftasında göreve başlamıştım o günden beri nefes nefese hep bir koşuşturma halinde, hep kazanarak başladığı noktadan geldiği nokta kolay değildir. Bugün kazanıp yukarıya bir adım daha yaklaşmak ondan sonra tekrar devam edebilmek. Oyun içinde bunlar var, bugün kaybettik. Ligin iyi takımına karşı kaybettik, onları tebrik ediyoruz. Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız. Yakalayabileceğimiz maksimum nokta nereyse oraya kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı: Tekrar kafamızı kaldıracağız
Abdullah Avcı: Tekrar kafamızı kaldıracağız
Abdullah Avcı: Tekrar kafamızı kaldıracağız
Abdullah Avcı: Tekrar kafamızı kaldıracağız

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Ersun Yanal, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Tekrar kafamızı kaldıracağız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Eski eşini acımasızca döven şahsa kaç yıl ceza verilecek? Ünlü avukat merak edilen soruyu yanıtladı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakıldı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu         
19:44
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Son Dakika! 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön rapor: Ani hava değişimiyle helikopter bulut içinde kaldı ve görüşü kaybetti Son Dakika! 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön rapor: Ani hava değişimiyle helikopter bulut içinde kaldı ve görüşü kaybetti         
15:59
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:01:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdullah Avcı: "Tekrar kafamızı kaldıracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei