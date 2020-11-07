Abdullah Avcı, Trabzonspor'da - Son Dakika

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da

07.11.2020 19:33
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da, System.String[]

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Bordo mavili takım tecrübeli hoca ile milli takım arasında resmi sözleşme imzalayacak.

Teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörünü buldu. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Abdullah Avcı ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Avcı'nın yardımcılıklarını bir dönem bordo mavili takımda da forma giyen Egemen Korkmaz ve Orhan Ak yapacak. Kaleci antrenörü Haluk Güngör ve Atletik Performans Antrenörü Ekrem Özerk Tufan'ın da Avcı'nın ekibinde yer alması bekleniyor.


Abdullah Avcı, Trabzonspor'da

Teknik Direktör, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Trabzonspor'da - Son Dakika Spor


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