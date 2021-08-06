Üye Girişi
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da en gollü maçını oynadı - Son Dakika

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da en gollü maçını oynadı

06.08.2021 11:48
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da en gollü maçını oynadı, System.String[]

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında en gollü maçını oynadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında en gollü maçını oynadı.

Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Norveç ekibi Molde karşısında çıkan Trabzonspor, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu skor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımın başında yaşadığı en gollü sonuç oldu.

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına gelen Abdullah Avcı, görevde bulunduğu 269 günlük süre de 35 resmi müsabaka oynadı. Süper Lig, Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası olmak üzere söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Avcı, Karadeniz ekibinin başında en gollü müsabakasını Avrupa'da Molde karşısında yaşadı.

AVCI, AVRUPA'DA KULÜP DÜZEYİNDE 24 MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'da bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkarken, ayrıca Beşiktaş ve Başakşehir takımlarının başında ise oynadığı 23 karşılaşmada 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

TAKIM SAVUNMASINDAN HÜCUM FUTBOLUNA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de bordo-mavili takımın başında yer aldığı 32 maçta 40 gol rakip filelere gönderirken, kalesinde 22 gol gördü. Geçtiğimiz sezon kalesinde en çok golü ise Alanyaspor ile oynanan maçta kalesinde gören Karadeniz ekibi sahadan 3-1 yenik ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon takımın içinde bulunduğu konum ve sıralama nedeniyle takım savunmasını ön planda tutan ve bundan başarılı bir performans ortaya koyan deneyimli teknik adam bu sezon ise Avrupa kupasında oynadığı ilk resmi müsabakada hücum futboluna yönelik bir sistem ile sahaya yayılırken, takım savunmasında ise sıkıntılı anlar yaşadı.

"TAKIM SAVUNMASINA YÖNELİK DETAYLARA ÇALIŞACAĞIZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde karşısında takım savunmasında oyunun belli bölümlerinde sıkıntılar yaşadıklarını ve bunun üzerine çalışacaklarını belirterek, "Maçta olumlu bir görüntü versek de takım savunması anlamında sıkıntı yaşadık. Özellikle 3 defa merkezden gelen toptan yediğimiz ilk gol. Takım savunmasıyla ilgili detaylar var ve bunlara çalışacağız" dedi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da en gollü maçını oynadı

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Norveç, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Avcı, Trabzonspor'da en gollü maçını oynadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri 12:15 Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Gülben Ergen, 12:08 Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek 12:00 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek
Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu 11:29 Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü 11:07 Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım 10:28 Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım
Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı 10:15 Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü 10:08 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü

Son Dakika Haberleri
12:15 Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri
12:14 Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı
11:59 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek
11:50 ABD'li büyük şirketler Kovid-19'un delta varyantı nedeniyle ofise dönüş tarihlerini erteleme kararı aldı
11:36 AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak
11:29 Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu
11:15 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor
11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı
11:07 Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü
11:01 3 yıl önce büyük umutlarla atanmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, yerini yardımcısına devretti
Her yerde aranıyorlardı! Denizli'nin kayıp kızları bulundu Her yerde aranıyorlardı! Denizli'nin kayıp kızları bulundu         
12:27
Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı         
12:14
Dünyanın konuştuğu kadın! Son hızla giden araçtan elinde kalaşnikofla böyle sarktı Dünyanın konuştuğu kadın! Son hızla giden araçtan elinde kalaşnikofla böyle sarktı         
12:04
AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak         
11:36
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti         
10:39
192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum 192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum         
10:26
İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak         
10:12
81 yaşındaki kadın alevlerin içinde kaldı! ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyen vefalı evlat, annesi sırtında taşıyıp yangından kurtardı 81 yaşındaki kadın alevlerin içinde kaldı! ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyen vefalı evlat, annesi sırtında taşıyıp yangından kurtardı         
09:48
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
09:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı         
09:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı         
02:36
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 13:03:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdullah Avcı, Trabzonspor'da en gollü maçını oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement