Abdullah Avcı, Trabzonspor'da galibiyetle başladı - Son Dakika

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da galibiyetle başladı

22.11.2020 21:21
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da galibiyetle başladı, System.String[]

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretine son verdi.

Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile oynanılan 3. hafta müsabakasında 3-1'lik sonuçla elde eden Karadeniz ekibi, 5 hafta aradan sonra galip geldi.

Puanını 9'a çıkardı

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle puanını 9'a çıkardı ve 15. sıraya yükseldi.

Ekuban'dan ilk gol

Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Caleb Ekuban, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Ligde sakatlığı ve Kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle 4 maçta görev alabilen Ganalı oyuncu, sezonun ilk golünü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Trabzonspor'da galibiyetle başladı - Son Dakika Spor


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