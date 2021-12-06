Üye Girişi
Abdullah Avcı, Trabzonspor'u tarihi günlerine taşıyor - Son Dakika

Abdullah Avcı, Trabzonspor'u tarihi günlerine taşıyor

06.12.2021 12:01
Abdullah Avcı, Trabzonspor'u tarihi günlerine taşıyor

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla namağlup lider konumunda olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bir yılı aşan görev süresinde bordo-mavili kulübü tarihi günlerine taşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla namağlup lider konumunda olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bir yılı aşan görev süresinde bordo-mavili kulübü tarihi günlerine taşıyor. Avcı, geçen sezon ligin 8. haftasının sonunda 17. sırada aldığı bordo-mavili takımı, bu sezon 15. hafta itibarıyla namağlup liderliğe taşıdı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir yıllık sürede büyük yükseliş yaşayarak tarihi günlerini hatırlattı.

SERİLERLE GELEN ŞAMPİYONLUKLAR

Bordo-mavili takım, 1977-1978 sezonunun son 4 maçı ile 1978-1979 sezonunun ilk 25 müsabakasında kaybetmemişti. 29 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz ekibi, söz konusu serinin ardından şampiyonluğa ulaşmıştı. 1979-1980 sezonunda da 15 maçlık bir kaybetmeme serisi daha yakalayan Trabzonspor, sezon sonu şampiyonluğu elde etmişti. 1983-1984'de ise sadece 2 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, aynı sezonda 28 maçlık seri yakalayarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

KULÜP TARİHİNİN EN ÇOK PUANI

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 15. haftalar itibarı ile yenilgisiz 39 puan toplayarak kulüp tarihinin en çok puanına ulaştı. 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden bordo-mavililer, 1995-1996 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 haftada 38 puanı hanesine yazdırmıştı. Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu rekoru kırarak tarihe geçti.

GEÇEN SEZONA 19 PUANLIK FARK

Geçen sezon ligin 15. haftasında 20 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 39 puan topladı. Bu sezon aynı dönemde 19 puan daha fazla kazanan bordo-mavililer, ligde namağlup lider durumda bulunurken, geçen sezon 9. sırada yer alıyordu.

AVCI, 2.30 PUAN ORTALAMASIYLA ZİRVEDE

Trabzonspor, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile Süper Lig'de 47 maça çıktı. Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 30 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu. Avcı, bu maçlarda 2.30 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.

BU SEZON TEK NAMAĞLUP

Trabzonspor, bu sezon geride kalan 15 hafta itibarıyla ligin tek namağlup takımı konumunda yer alırken, Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, La Liga ve Seri A arasında namağlup yenilgisiz takım olma unvanını da sürdürüyor.

SIRADA TARİHİNİN EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ VAR

Trabzonspor, Adana Demirspor'u sahasında 2-0 mağlup edip yenilmezlik serisini 27 maça çıkartarak 1995-1996 sezonunun ardından tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu da kırdı. Bu rekorun ardından bordo-mavililerin yeni hedefi ise 1977-78 ve 1978-79 sezonlarında elde ettiği 29 maçlık seri.

(Gökmen Şahin/ İHA)

Abdullah Avcı, Trabzonspor'u tarihi günlerine taşıyor

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Avcı, Trabzonspor'u tarihi günlerine taşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Havalimanında önce göğüslerini göstererek teşhircilik sonra da mastürbasyon yaptı! 12:54 Havalimanında önce göğüslerini göstererek teşhircilik sonra da mastürbasyon yaptı!
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! 11:35 Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi 10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi

Son Dakika Haberleri
13:02 Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş gönlünü milli voleybolcuya kaptırdı!
12:54 Havalimanında önce göğüslerini göstererek teşhircilik sonra da mastürbasyon yaptı!
12:47 Asgari ücret toplantılarında ikinci viraj yarın: Türk-İş evsahibi
12:39 Emekli vatandaşın sözleri yürek parçaladı: Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim
12:27 İlber Ortaylı, evinin bahçesinde tesadüfen bulduğu mozaikler için yardım isteyen vatandaşı duydu! 2022'de ihale yapılacak
12:24 Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı
12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun
12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız
12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı
12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı
Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş gönlünü milli voleybolcuya kaptırdı! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş gönlünü milli voleybolcuya kaptırdı!         
13:02
Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakanınca acı son kaçınılmaz oldu Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakanınca acı son kaçınılmaz oldu         
12:43
10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar 10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar         
12:17
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi         
21:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 13:15:16. #1.11#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı, Trabzonspor'u tarihi günlerine taşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement