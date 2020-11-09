Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 34. teknik direktörü oldu - Son Dakika

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 34. teknik direktörü oldu

09.11.2020 13:48
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 34. teknik direktörü oldu, System.String[]

Trabzonspor, 46 yıllık Süper Lig geçmişinde bugüne kadar 33 farklı teknik adamla çalışırken, 52 kez hoca değişikliği yaptı.

Trabzonspor, 46 yıllık Süper Lig geçmişinde bugüne kadar 33 farklı teknik adamla çalışırken, 52 kez hoca değişikliği yaptı. Yaşanan değişiklikler nedeniyle birçok teknik direktörün çeşitli dönemlerde görev aldığı bordo-mavililer, 22 yerli, 11 yabancı antrenör ile çalıştı.

Süper Lig'e 1974-1975 sezonunda çıkan Trabzonspor, günümüze kadar 33 teknik adamla çalıştı. Karadeniz ekibinde Trabzonlu 11 teknik adam görev yaparken, 2 teknik sorumlu ise takımın başında kısa süreli görev aldı.

Trabzon dışından 9 teknik direktör ve 1 teknik sorumluya emanet edilen bordo-mavili takımda, 11 de yabancı teknik direktör görev aldı. Trabzon temsilcisinin başında 3 Belçikalı, 3 Alman, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Boşnak ve 1 Gürcü teknik direktör görev aldı. 11 sezon bordo-mavili takımda teknik direktör olarak görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı en uzun takımın başında kalan teknik direktör olarak ön plana çıkarken, en az görev alan isim ise takımın başında 3 hafta kalan Alman çalıştırıcı Werner Biskup oldu.

Trabzonspor'un en başarılı teknik adamları Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer olarak göze çarparken, son dönemlerde Karadeniz ekibinde görev yapan teknik direktörler arasında başarıları ile göze çarpan isim de Şenol Güneş. Güneş döneminde Trabzonspor, 3 kez şampiyonluğun kapısından döndü. Ayrıca Trabzonspor'da bazı sezonlarda 1 sezonda 3 teknik adamın görev aldığı görüldü.

AHMET AĞAOĞLU 5 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve geldiği Nisan 2018'de takımın başında Rıza Çalımbay bulunuyordu. Sezonu Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, sonrasında ise Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve son olarak Eddie Newton ile çalıştı. Alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz çalıştırıcının işine son veren bordo-mavililer Abdullah Avcı ile anlaştı.

GİDİP DÖNENLER DE OLDU

Trabzonspor'da görevine son verilen Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımda görev alıp ayrılan ve tekrar geri dönen isimler arasında yer alıyordu. Bugüne kadar Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ziya Doğan, Ersun Yanal, Hami Mandıralı, Urbain Braems ve Vahid Halilhodziç, Trabzonspor'dan ayrılıp daha sonra tekrar göreve getirilen isimler oldu.

BİR SEZONDA 3 TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Trabzonspor, 4. defa bir sezonda 3 teknik adam değişikliği yaşadığı dönemi gördü. Daha önce de 1997-1998 sezonunda Yılmaz Vural, Özkan Sümer ve Giray Bulak, 2004-2005 sezonunda Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş ve 2015-2016 sezonunda Shota, Sadi Tekelioğlu ve Hami Mandıralı bir sezonda görev yapan isimler olurken, bir benzer tablo da geçtiğimiz sezon yaşandı. 2019-2020 sezonuna Ünal Karaman ile başlayan bordo-mavililer Hüseyin Çimşir'in ardından ise Eddie Newton ile devam etti.

ABDULLAH AVCI DÖNEMİ

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yeni bir dönem başlayacak. Yarın akşam saatlerinde Trabzon'da olması beklenen Avcı, çarşamba günü imzayı atıp takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak.

İşte Trabzonspor'da görev alan teknik adamlar ve yapılan değişiklikler:

1974-75 - Ahmet Suat Özyazıcı

1975-76 - Şükrü Ersoy (13 hafta görev yaptı. 14. haftada Ahmet Suat Özyazıcı takımın başına geçti)

1976-78 - Ahmet Suat Özyazıcı

1978-79 - Özkan Sümer

1979-80 - Ahmet Suat Özyazıcı

1980-81 - Özkan Sümer

1981-84 - Ahmet Suat Özyazıcı

1984-85 - Özkan Sümer (27 hafta görev yaptı. Takımın başına İlyas Akçay geçti)

1985-86 - Jurgen Sunderman

1986-88 - Ahmet Suat Özyazıcı (İlk yarıda görevinden istifa etti. 20. haftada takımın başına Metin Türel geçti)

1988-89 - Verner Biskup (Takımın başında 3 hafta kaldı. 4. haftada takımın başına Şenol Güneş geçti)

1989-90 - Urbain Breams

1990-91 - Özkan Sümer

1991-92 - Urbain Breams

1992-93 - George Leekens

1993-94 - George Leekens (4. haftadan sonra görevinden ayrıldı. 5. haftada takımı başına Şenol Güneş geçti)

1994-97 - Şenol Güneş

1997-98 - Yılmaz Vural, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci

1998-99 - Gordon Milne

1999-00 - Ahmet Suat Özyazıcı, Giray Bulak

2000-01 - Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu

2001-02 - Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel

2002-03 - Samet Aybaba

2003-04 - Samet Aybaba (14. haftada görevi bıraktı. Takım başına altyapı sorumlusu Turgay Semercioğlu geçti)

2003-04 - Turgay Semercioğlu (14. haftada takımın başına geldi. 19. haftada istifa etti.)

2003-04 - Ziya Doğan (20. haftada takımın başına geldi.)

2004-05 - Ziya Doğan (14. hafta sonunda istifa etti. Takımın başına altyapı sorumlusu İhsan Derelioğlu geçti. Ligin ikinci yarısında Derelioğlu'nun yerine Şenol Güneş geldi.)

2005-06 - Şenol Güneş (7. haftada istifa etti. 8 haftada yerine Vahid Halilhodzic getirildi.)

2006-07 - Lazaroni (4 hafta görevde kaldı. Takımın başına Ziya Doğan getirildi.)

2007-08 - Ziya Doğan (9. haftada istifa etti. Takımın başına Ersun Yanal getirildi.)

2008-09 - Ersun Yanal (Takımın başında 29 hafta kalabildi. Trabzonspor sezonu Ahmet Özen ile tamamladı.)

2009-10 - Hugo Broos (13 hafta takımın başında kaldı. 4 yıllık bir aranın ardından Şenol Güneş takımın başına yeniden getirildi.)

2010-11 - Şenol Güneş

2011-12 - Şenol Güneş

2012-13 - Şenol Güneş (Takımın başında 19 hafta kaldı. Sezon sonuna kadar takımın başına Tolunay Kafkas geçti)

2013-14 - Mustafa Reşit Akçay-Hami Mandıralı

2014-15 - Vahid Halilhodzic-Ersun Yanal

2015-16 - Şota Arveladze-Sadi Tekelioğlu-Hami Mandıralı

2016-17 - Ersun Yanal

2017-18 - Ersun Yanal (8 Maç takımın başında kaldı. Yerine Rıza Çalımbay geldi)

2017-18 - Rıza Çalımbay (31 Maç - 26 Lig, 5 Türkiye kupası)

2018-19 - Ünal Karaman (41 Maç - 34 Lig, 7 Türkiye Kupası)

2019-20 - Ünal Karaman (29 Maç - 17 Lig, 10 UEFA, 2 Türkiye Kupası devre arası yerine Hüseyin Çimşir geldi. )

2019-20 - Hüseyin Çimşir (22 Maç - 16 Lig, 6 Türkiye Kupası yerine Eddie Newton geldi)

2020-2021 - Eddie Newton (7 maç takımın başında kaldı. Yerine Abdullah Avcı geldi)

(Gökmen Şahin/İHA)

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 34. teknik direktörü oldu

Ahmet Suat Özyazıcı, Spor Toto Süper Lig, Şenol Güneş, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 34. teknik direktörü oldu - Son Dakika Spor


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