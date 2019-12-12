Abdullah Avcı: "Ülkemize iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdullah Avcı: 'Ülkemize iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz' - Son Dakika

Abdullah Avcı: "Ülkemize iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"

6 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Ülkemize iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.

Abdullah Avcı:

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Ülkemize iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, İngiltere deplasmanında yarın akşam Wolverhampton ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Mohamed Elneny basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı bu sezon son Avrupa maçına çıkacaklarını belirterek, "Grupta, oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız maçlar oldu. Daha iddialı durumda olabilirdik. Futbolun içinde bunlar var. Rakip, hücumda ve savunmada iyi oynuyor. Grubun son maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Güzel bir maç olmasını diliyorum. İyi bir sonuçla ülkemize dönmek istiyoruz. Beşiktaş, her kulvarda iddialıdır. Burak, geçen akşam serum yedi. Gökhan ve Atiba'nın sakatlık riski var. Vida, Caner ve kaleci Karius'u ben getirmedim. Pazar akşamı ligde ciddi bir maçımız var. Uluslararası seviyede tecrübe kazanmasını istediğimiz birkaç oyuncuya ilk 11'de şans vereceğim" diye konuştu.

MOHAMED ELNENY: "TAMAMEN BEŞİKTAŞ'IN BAŞARISINA ODAKLANDIM"

Siyah-beyazlı oyuncu Mohamed Elneny ise, "Önemli bir takıma karşı oynayacağız. İç sahada iyi oynuyorlar. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Genç oyuncularımız, yarın kendilerini Avrupa arenasında gösterme fırsatı bulacaklar. İyi bir maç olacak diye düşünüyorum. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Avrupa maçlarında şanssızlıklar yaşadık. Son dakikada kaybedilen maçlar var. Avrupa defterini tamamen kapattıktan sonra tüm ilgimizi lige vereceğiz. Büyük bir kulüpteyim. Tamamen Beşiktaş'ın başarısına odaklandım. Ligde ve kupada şampiyon olmak istiyoruz. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Abdullah Avcı, çok iyi ve modern bir futbol anlayışına sahip. Her geçen gün güçlenerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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