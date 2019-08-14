Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı ve Cedi Osman finalde
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Abdullah Avcı ve Cedi Osman finalde

1 saat önce

UEFA Süper Kupa Finali'ni Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve NBA'de Cleveland forması giyen Cedi Osman, locadan takip etti.

Abdullah Avcı ve Cedi Osman finalde, System.String[]
UEFA Süper Kupa Finali'ni Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve NBA'de Cleveland forması giyen Cedi Osman, locadan takip etti. Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa Finali'ni Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve NBA'de forma giyen Milli Basketbolcu Cedi Osman, locada takip etti. Avcı ve Cedi Osman'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da mücadeleyi stadyumda takip etti.
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
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