Abdullah Avcı, veda mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Avcı, veda mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika Spor

Abdullah Avcı, veda mesajı yayımladı Açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş Kulübünün yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı, bir veda mesajı yayımladı.

Abdullah Avcı, veda mesajı yayımladı Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübünün yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı, bir veda mesajı yayımladı.

Avcı, kendisine ait "abdullahavci.net" adresli internet sitesinden yaptığı açıklamada, "10 Haziran 2019 günü başladığım Beşiktaş futbol A takımı teknik direktörlüğü görevim 24 Ocak 2020 tarihi itibarıyla son bulmuştur. Süreç boyunca, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım." ifadelerini kullandı.

Bir aile olmanın ilk kuralına sadık kalarak sorunları yansıtmamanın doğru olduğuna inandığını kaydeden Avcı, "İmkansızlıklarda kenetlenmeyi, sorunlara değil çözümlere odaklanmayı seçtim. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. İyi ve kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim." görüşlerine yer verdi.

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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