Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı'ya 4 maçlık kredi
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Abdullah Avcı'ya 4 maçlık kredi

29 dakika önce

Süper Lig'e kötü başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında da büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Abdullah Avcı'ya 4 maçlık kredi, System.String[]

Süper Lig'e kötü başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Süper Lig'de ilk 4 haftada birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyetle son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan siyah beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından da istediği sonucu çıkaramadı. K Grubu'nda deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava takımına konuk olan Beşiktaş, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada 2-1'lik üstünlüğü yakalasa da sonrasında kalesinde gördüğü 3 gole engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.


Birbirinden önemli maçlar


Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta işlerin bir türlü yolunda gitmemesi yönetimi harekete geçirdi. Karşılaşma sonrası kendi aralarında durum değerlendirmesi yapan yöneticiler, teknik direktör Abdullah Avcı'ya kritik maçlar


Öncesi tam destek verilmesi üzerinde görüş birliğine vardı. Buna karşın siyah beyazlı yönetim aynı zamanda, Başakşehir, Trabzon, Wolwerhampton ve Alanyaspor karşılaşmalarından alınacak sonuçların önemine de vurgu yaptı ve bu maçlardan alınacak sonuçlara göre konuyu yeniden masaya yatırmaya karar verdi.


'Futbolcular da sorumlu'


Buna göre, zorlu 4 maç bir anlamda Abdullah Avcı için son kredi anlamı taşıyacak. Önümüzdeki haftalarda Avcı'nın arkasında duracak olan yöneticiler, bu maçlarda istenilen sonuçların alınamaması halinde radikal kararlar alınabileceği işaretini verdi. Bu arada yöneticiler, kötü gidişte tüm faturanın Abdullah Avcı'ya kesilemeyeceğini, kendilerinden çok şey beklenen bazı futbolcuların kötü performansına da kayıtsız kalınmayacağının altını çizdiler.

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40 
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