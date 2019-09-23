Abdullah Avcı'ya protesto şoku
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Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.
Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:10
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