Abdullah Avcı'ya protesto şoku

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.



Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.



Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.