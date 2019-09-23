Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı'ya protesto şoku
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Abdullah Avcı'ya protesto şoku

51 dakika önce

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Abdullah Avcı'ya protesto şoku, System.String[]

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.


Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.


Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.

Abdullah Avcı, Vodafone Park, Fikret Orman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:10 
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