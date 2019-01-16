Abdullah Avcı'ya Yeni Sözleşme
35 dakika önce
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatacak.
Medipol Başakşehir
, Teknik Direktör Abdullah Avcı
'nın sözleşmesini uzatacak. Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatıyor. Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ
'ın katılımı ile teknik direktörümüz Abdullah Avcı için yarın saat 11.00'de stadımızdaki basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir" denildi.
Sözleşmenin kaç yıllık olacağına dair ise bilgi verilmedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:51 Kaynak: İHA
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