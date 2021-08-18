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Abdullah Avcı: "Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum" - Son Dakika

Abdullah Avcı: "Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum"

18.08.2021 18:57

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turun ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Roma'yı ağırlayacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, yarın Trabzon için güzel bir gün, kendisi için de güzel bir başlangıç olmasını dilediğini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turun ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Roma'yı ağırlayacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, yarın Trabzon için güzel bir gün, kendisi için de güzel bir başlangıç olmasını dilediğini söyledi.

Abdullah Avcı, sezon başında Roma'dan transfer edilen savunma oyuncusu Bruno Peres ile karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Avcı, geçen hafta lig ve Avrupa'da çok yoğun geçen bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Özellikle dünya futbolunun tanıdığı, İtalya futbolunun önemli takımlarından, tarihiyle, geçmişiyle çok önemli bir kulübü ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Çok geniş oyuncu havuzuna sahip olan bir Roma takımı, özellikle geçen sene yaptıkları transferlerle çok ön plana çıktılar. Geçen sene de özellikle Avrupa ligi açısından başarılı bir sezon geçirdiler. Son 16'da Shakhtar, sonrasında Ajax'ı eledikten sonra yarı finalde Manchester United'a elenmişler." dedi.

Bruno'nun da geçen sene o kadronun içinde olduğunu dile getiren Avcı, şöyle devam etti:

" Geniş bir kadroya sahipler. Güncel 20 tane milli takım seviyelerinde oyuncuları var. Bir sene öncesinden oyun kurmalarında 3-5-2 formasyonunu alan, top rakipteyken merkezi kapatıp, kenara yönlendirip orada şiddetli baskı yapan, geçişi de oynayan çok yetenekli oyuncu havuzuna sahipler. Maçların ardından dinlendik, aslında görsel de hazırlanıyoruz. İkinci günümüz pratikte değil, toparlanma ile geçiyor. Biz de her maça, her rakibe göre hazırlanıyoruz. Özellikle çok fantastik bir takımın, fantastik bir hocasını, dünyanın da tanıdığı, özel bir çok başarıyı elde etmiş hocasını ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

Avcı, "Trabzonspor olarak her rakibe karşı oyun planlarımız, organizasyonlarımız var." diyerek, "Sonuç ne olursa olsun Trabzonspor'u temsil ettiğimizin farkındayız. Taraftarımızdan hep özellikle ligimizin ve Avrupa Ligi'nin başladığı süreçte sabır istiyorum. Oynadığımız her maç bize geri dönüşler ve tekrar çalışma imkanı veriyor. Hem oyun anlamında gelişme hem de zaaflarımız üzerinde tekrar çalışma imkanı veriyor. İyi bir yoldayız. Taraftarımız bizim için önemli. Onların maçta olması bizim bu eksik kalan taraflarımızın hızlanmasını sağlayacak. Özellikle Roma ve arkasından da Sivasspor maçlarında taraftarımızın olması bizi diğer rakiplerden bir fazla yapıyor. Onun için desteklerine ihtiyacımız var. Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

"Sabırlı oynayacağız."

Yarın kazanmak için sabırlı bir şekilde oynayacaklarını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"Her rakibe göre savunmada da hücumda da ona göre planlamalar yapabiliyoruz. Artık birbirine yakın oyunlar var. Roma'nın oyun kurmaları ve karşılamalarının da bizim gibi olduğunu düşünüyoruz. Çok kalite ve tekrarları olan bir takım. Özellikle Avrupa'da deneyimleri daha fazla ama bizim de planlarımız var. Hep 'hücum mu savunma mı?' diye soruyorlar. Her ikisi de olmadan bugün dünya futbolunda olmuyor. Her ikisinin de detayları var. Geçen sene takım savunmasını çok daha iyi yaparken, bugün hücum zenginliği var. Geçen sene ilk haftadan sonra 'ne zaman hücum oynayacağız' diyorlardı. Savunma güvenliğini alarak hücumda oynamıştık. Bunun detayları var. Detaylarla, tekrarlarla ilgili onun için sabır diyorum. Çalışıyoruz. Çok tekrar yaparak bunu daha iyi hale getireceğiz. Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek."

Avcı, takımdaki rekabetle ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Kaliteli rekabet ve bunun içinde özellikle çok vurgu yaptığım olması gereken sahanın içinde ve dışında takım bütünlüğü. Beraber hareket eden, grup enerjisinin yukarıda olduğu bir takım yarattığında, gideceğin hedefe adımları daha da hızlandırmış oluyorsun. Çok birbirine yakın, kaliteli rekabet derinliği olan bir kadro oluşturmaya devam ediyoruz. Başkan ve yönetim kuruluna bu anlamda destekleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un olduğu her yer yerde yarış vardır. Bu sene erken organize olarak, erken transferler yaparak bu yolu kısaltmak istedik. Şuana kadar sağlıklı, verimli gidiyor. Her şey yüzde yüz doğru mu? Hayır. Eksikler var. Bu oyun böyle bir oyun. Zaman zaman içinde dalgalanmalar olacak. Zaman zaman belki çok kazanacağız ama hepsinde destek ve sabır istiyorum."

Peres'in açıklamaları

Bruno Peres, ne kadar önemli bir maç oynayacaklarının farkında olduklarını belirterek, "Avrupa tarihinde fark yaratmış bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de Trabzonspor'u temsil ettiğimizin farkındayız. Ne kadar önemli takıma karşı oynadığımızı, ne kadar iyi çalışmalar yaptığımızın farkındayız. Bütün çalışmalarımız anlarımız bu maçla içindi. Hocalarımızla yaptığımız görüşmeler de rakibizin neler yapabileceğini biliyoruz. Kendi planlarımız, kendi gücümüz var." dedi.

Yarın taraftar desteğiyle oynayacaklarını dile getiren Peres, şöyle devam etti:

"Onların desteğiyle işler biraz daha kolaylaşıyor. Desteklerini arkanızda hissettiğinde saha içinde daha basit hale geliyor. Önemli takıma karşı oynayacağız. Ben de uzun yıllar bu takımda oynama fırsatı bulmuştum. Her zaman saygı duyacağız. Kendi gücümüzün neler yapabileceğimizin farkındayız. Bu sene önemli, güçlü bir takım oluşturuldu. Bu takımın yapabileceklerinin aslında sınırı yok. Bu takım başarılı olmak için kuruldu. Yarın taraftarımıza mutlu bir gün hediye etmek istiyoruz."

Peres, karşılaşmanın iki takım açısından da çok zor olacağını belirterek, "Onların da bizim de tur şansımız var. İki takımda ya detaylarda kazanacak ya kaybedecek. Onlar için de bizim için de çok kolay olmayacak. Konsantrasyon önemli fark yaratacak. Bizim oynadığımız resmi maçların fark yaratacağını düşünüyorum. Onun avantajını kullanmaya çalışacağız. İçeride de oynama avantajını kullanmaya çalışacağız. Yarın ki maça hazır çıkacağız. Tur şansı eşit sadece detaylar kazanılacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı: Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum
Abdullah Avcı: Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum
Abdullah Avcı: Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum
Abdullah Avcı: Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum
Abdullah Avcı: Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum

Abdullah Avcı, Trabzonspor, oyunlar, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum' - Son Dakika Spor


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