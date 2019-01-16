Abdullah Avcı: "Yarından İtibaren Lig Başlıyor"

- Abdullah Avcı: "Yarından itibaren lig başlıyor"İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayaspor maçı ardından yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren lig başlıyor.

- Abdullah Avcı: "Yarından itibaren lig başlıyor"



İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayaspor maçı ardından yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren lig başlıyor. Trabzonspor ligin değerli takımlarından biri. Trabzonspor ile final değil ama çok anlam ifade eden maçlardan birisi için çalışmalara başlayacağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Hatayaspor çıkınca ekiplerimizle inceledik. Hocalarını ve takımı oynadığı oyundan dolayı tebrik etmek lazım. İyi bir takımla oynadık. Oyuna iyi başladık. Oyun planları içerisinde doğru işler yaptık. Ne zaman doğru işler yaptık, pozisyon bulduk. Attığımız gol çalıştığımız pozisyondan geldi. Bunlardan uzaklaşınca normal oyuna dönüyor. Rakiplerimizi karşılamakta hata yaptık. Rakibimiz cezalandırabilirdi. Rakip 10 kişi kaldığı 83-95 arası dakikalarda pozisyon üretemedik. İçeride iyi olan bir takım. Orada zor bir maç bizi bekliyor. Yarından itibaren lig başlıyor. Trabzonspor ligin değerli takımlarından biri. Trabzonspor ile final değil ama çok anlam ifade eden maçlardan birisi için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

Yeni transfer Serdar Tasçı için de konuşan Avcı, "Yüzde tüze verim bekleniyorum ama bu oyun tatmin etti" ifadelerini kullandı.

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