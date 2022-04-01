Abdullah Avcı, yeni teknik ekibe sahip Beşiktaş'ı planlıyor - Son Dakika

Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı oynadığı iki maçı da kazanan Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in elindeki kadroyla neler yapabileceğini mercek altına aldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için adeta gün sayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 3 Nisan Pazar günü Medical Park Stadyumu'nda ağırlayacağı Beşiktaş'ı, yeni teknik ekibiyle birlikte mercek altına aldı. Milli arada, siyah-beyazlıların yeni teknik patronu Valerien Ismael'le ilgili detaylı veriler oluşturan deneyimli teknik adam, Fransız çalıştırıcının elindeki kadroyla neler yapabileceğinin alternatif analizlerini teknik ekibinden istedi. Abdullah Avcı, maç günü toplantısında oyuncularıyla saha içerisinde oluşması muhtemel reaksiyonlarla ilgili bilgilendirme yapacak.

İLK 11'İNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir taraftan Beşiktaş'ı yeni teknik kadrosuyla birlikte analizlerken, diğer taraftan ise siyah-beyazlı takım karşısına çıkartacağı kadro üzerinde yoğun bir çalışma yapıyor.

Takım savunması üzerinde duran Avcı, forvet oyuncularından başlayan savunma anlayışını bu maçta ön tarafta daha baskılı bir şekilde uygulayacak. Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği müsabakada Denswill ve Hüseyin Türkmen ikilisinin görev yapması bekleniyor. Cezası nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında olmayan Puchacz'ın, Beşiktaş maçında sahadaki yerini alması bekleniyor. Sağ tarafta ise cezalı Peres'in yerine Serkan Asan veya Dorukhan Toköz'ün yer alması bekleniyor. Abdullah Avcı, orta sahada Dorukhan'ı sahaya sürmesi halinde Serkan Asan sağ tarafta forma giyecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, orta sahaya iki savaşçı oyuncu yerleştirmeyi planlıyor. Avcı, sağ tarafta Serkan Asan'ı görevlendirmesi halinde orta sahayı Dorukhan, Siopis ve Abdulkadir Ömür üçlüsüne emanet edecek. Tecrübeli teknik adamın, ileri uçta Edin Visca ile Nwakaeme'yi kadroya koymasına kesin gözüyle bakılırken, Cornelius ve Djaniny'i ikilisi arasında da bir tercih yapacak.

(Gökmen Şahin-İHA)