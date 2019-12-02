Son Dakika Haberleri: Abdullah Avcı'yı soyunma odasından döndürdüler
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Abdullah Avcı'yı soyunma odasından döndürdüler

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta bu sezon bir ilk yaşandı.

Abdullah Avcı'yı soyunma odasından döndürdüler, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta bu sezon bir ilk yaşandı. İlk haftalarda alınan kötü sonuçların ardından protesto edilen ve hatta istifaya davet edilen Teknik Direktör Abdullah Avcı, son 7 maçta toplanan 19 puanın ardından tribünlerin de gönlünü kazandı.


Kayserispor karşısında oynanan futbol ve alınan sonucun ardından bütün takımı tribünlere davet eden taraftarlar, soyunma odasına inen Teknik Direktör Abdullah Avcı lehine de uzun süre tezahüratta bulundu. Tribünlerin çağrısına kayıtsız kalmayan ve soyunma odasından dönen Abdullah Avcı, taraftarlara teşekkür ederken, tribünleri de tek tek gezdi. Siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı'ya sahaya çıktığında çiçek verdi. Tribünler Avcı'nın yanı sıra uzun süredir protesto edilen Oğuzhan Özyakup'u da tribünlere çağırdı. Gökhan Gönül maç sonunda soyunma odasına giden Oğuzhan'ı alarak sahaya geri döndü.

Abdullah Avcı, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:22 
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