Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ın yenilgisi galibiyetinden çok - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ın yenilgisi galibiyetinden çok - Son Dakika Spor

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ın yenilgisi galibiyetinden çok

6 saat önce

Siyah-beyazlı ekip, sezon başında göreve getirilen Avcı yönetiminde bu sezonki resmi maçlarda daha çok yenilgi almaktan kurtulamadı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ın yenilgisi galibiyetinden çok, System.String[]

Siyah-beyazlı ekip, sezon başında göreve getirilen Avcı yönetiminde bu sezonki resmi maçlarda daha çok yenilgi almaktan kurtulamadı.


Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezon 26. resmi karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bunların 12'sini mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, 3 maçta ise berabere kaldı.


Ligde 5 yenilgi


Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de 5 kez mağlup oldu.  Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor,


Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarını yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 9 galibiyet ve 3 beraberlikle ilk yarıyı 30 puanla tamamladı.


Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 5 yenilgi


Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Avrupa Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşattı.  Grup mücadelesinde başarısız bir görüntü ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, 6 maçın 5'inden mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa mücadelesini bu sezon sadece bir galibiyetle tamamladı.


Ziraat Türkiye Kupası'nda da işler iyi gitmiyor


Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkarken, bunların 2'sinde yenildi.  Kupanın 5. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile eşleşen siyah-beyazlılar, ilk maçta rakibine 3-0 üstünlük sağladı. Deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş, ilk maçtaki skorun avantajıyla tur atlamayı başardı.


Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 3-2 yenildi.


Attığından çok gol yedi


Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlüğünde, attığı golün daha fazlasını yedi. Bu sezonki 26 resmi karşılaşmada 38 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 42 gol gördü. Ligde fileleri 27 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 22 gol yedi. Avrupa Ligi'nde sadece 6 gol atabilen Beşiktaş, rakiplerinin 15 golüne engel olamadı. Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise beşer gol attı ve yedi.


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Türkiye Kupası, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, Bernard Mensah'ı kadro dışı bıraktı
Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor Galatasaray, gelir artışı ve net kar-zarar dengesinde Avrupa devlerini geride bıraktı

Son Dakika Haberleri
21:25 Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
21:12 Antalyaspor-Göztepe maçının ardından - Tamer Tuna - Son Dakika Spor
21:10 Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber - Son Dakika Spor
21:05 Tamer Tuna: "Pazar günkü lig maçı belirleyici olacak" - Son Dakika Spor
21:02 Maçın ardından - Son Dakika Spor
20:08 Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası - Son Dakika Spor
19:51 Galatasaray, Batuhan Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 21:41:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ın yenilgisi galibiyetinden çok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]