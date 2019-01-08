Son Dakika Haberleri: Abdullah, Bağlama ile Yaşama Tutundu

Abdullah, Bağlama ile Yaşama Tutundu

37 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan müzik kursunda eğitim alan doğuştan görme engelli Abdullah Akçay (25), bağlama çalarak yaşama tutundu.

Abdullah, Bağlama ile Yaşama Tutundu, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan müzik kursunda eğitim alan doğuştan görme engelli Abdullah Akçay (25), bağlama çalarak yaşama tutundu.

Çelebibağ Mahllesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli Akçay, çocukluk hayali olan bağlama çalmayı öğrenmek için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bağlama kursuna katıldı. Aldığı eğitimle bağlama çalmayı öğrenen ve türküler seslendiren Akçay'ın özgüveni arttı. 2 ay gibi kısa sürede bağlama öğrenen Akçay, en büyük hayali olan bağlama çalmayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Akçay, "Bu hayalimi aldığım derslerle yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hocam Uysal Sabahat'ın verdiği eğitim ile bunu başaracağım. Bir aylık kısa zaman diliminde 7 türkü çalmayı da öğrendim. Amacım, bağlamayı tam öğrendikten sonra başkalarına da bağlama kursu vermek. Ben doğuştan görme engelliyim. Benim durumumda olan engelli kardeşlerim hayattan hiç umutlarını kesmesinler. Gelip burada bağlama çalmayı öğrensinler" dedi.

Kurs Eğitmeni Uysal Sabahat ise görme engelli Abdullah'ın kulağının müziğe duyarlı olduğunu söyledi. Sabahat, "20 öğrencim var, Abdullah bunların arasında en başarılı olanı. Buraya gelen bütün kursiyerlerimize elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Baba Yusuf Akçay da oğlunun bağlama kursunun yanı sıra özel bir rehabilitasyon merkezinde okuma yazma kursuna da gittiğini, 4 çocuğundan 2'sinin engelli olarak dünyaya geldiğini ifade etti. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:15 Kaynak: DHA

Van, Akçay, Güncel
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