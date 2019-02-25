Son Dakika Haberleri: Abdullah Balak Mezarı Başında Anıldı

Abdullah Balak Mezarı Başında Anıldı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın müzik ve halk oyunları alanındaki değerlerinden biri olan ünlü bestekar Abdullah Balak, ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.

Abdullah Balak Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın müzik ve halk oyunları alanındaki değerlerinden biri olan ünlü bestekar Abdullah Balak, ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.

Şanlıurfa'da müzik anlamında önemli bir yeri olan ve 2017 yılında vefat eden Abdullah Balak, mezarı başında sevenleri tarafından anıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni mezarlıkta düzenlenen törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Necmi Karadağ, Abdullah Balak'ın yakınları ile sevenleri katıldı.

Anma töreninden sonra Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü tarafından Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde Abdullah Balak halk oyunları dersliğinin açılışı gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan, Abdullah Balak'ın yakın arkadaşı Hasan Fehmi Hayırlı, "Büyükşehir Belediyemize bu derslik için çok teşekkür ediyoruz. Abdullah Balak hocamızı anmak ve onun adını bir dersliğe vermek bizim için çok önemliydi" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:39 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yaşam
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