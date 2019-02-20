Son Dakika Haberleri: Abdullah Çevrim, Fethiye'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Abdullah Çevrim, Fethiye'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

4 dakika önce

Vefat eden Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Abdullah Çevrim, Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

Abdullah Çevrim, Fethiye'de Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Vefat eden Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Abdullah Çevrim, Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

Çevrim'in cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yeni Cami'ye getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fenerbahçe'de Çevrim ile top koşturan Ogün Altıparmak, Aydın Yelken, Çevrim'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından konuşma yapan Ogün Altıparmak, Abdullah Çevrim'in çok değerli bir insan olduğunu söyledi.

Herkesin Abdullah Çevrim'e hakkını helal etmek için geldiğini ifade eden Altıparmak, "Acı haberi duyunca ben de koşa koşa geldim. Ruhun şad olsun. Seninle iftihar ediyoruz. Seni asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun." dedi.

Törenin ardından 77 yaşında hayatını kaybeden Çevrim'in naaşı, Taşyaka Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çevrim'in ailesi, taziyeleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Cristian Zapata'nın Fenerbahçe'ye Transferine İzin Vermedi Fenerbahçe, Zenit'le Rövanş Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:43:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdullah Çevrim, Fethiye'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]